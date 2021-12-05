Мама ответила хейтерам в тиктоке: они посоветовали ее детям сесть на диету

Алексис ЛаРю снимает в своем токтоке видео с очаровательными девочками-близнецами. Она каждый день получает много комментариев от пользователей, среди которых есть и отрицательные.

Один из пользователей решил обратить внимание молодой мамы на вес ее малышей. Он оставил под видео жестокийкомментарий, на который женщина решила ответить.

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Мама ответила хейтерам в токтоке

Алексис ЛаРю – молодая мама двух прекрасных близнецов. Она частенько снимает видео у тикток, где показывает своих маленьких девочек. У нее почти миллион подписчиков и все они влюблены в близнецов. Однако даже под такими милыми видео случаются негативные комментарии.

Алексис была возмущена, когда увидела под одним из них сообщение пользователя, который рекомендовал посадить детей на диету:

Им не нужны закуски,

– написал мужчина.



Мама близнецов ведет тикток / Скриншот с видео

В ответ Алексис написала: "Представьте себе, что вы говорите семимесячному ребенку, что ему нужно следить за тем, что он ест". Эта ситуация заставила женщину выразить недовольство в следующем видео. Пользователи вступились за девочек и выразили свою поддержку маме: