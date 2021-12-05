Мама ответила хейтерам в тиктоке: они посоветовали ее детям сесть на диету
Источник:Indy100
Алексис ЛаРю снимает в своем токтоке видео с очаровательными девочками-близнецами. Она каждый день получает много комментариев от пользователей, среди которых есть и отрицательные.
Один из пользователей решил обратить внимание молодой мамы на вес ее малышей. Он оставил под видео жестокийкомментарий, на который женщина решила ответить.
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Мама ответила хейтерам в токтоке
Алексис ЛаРю – молодая мама двух прекрасных близнецов. Она частенько снимает видео у тикток, где показывает своих маленьких девочек. У нее почти миллион подписчиков и все они влюблены в близнецов. Однако даже под такими милыми видео случаются негативные комментарии.
Алексис была возмущена, когда увидела под одним из них сообщение пользователя, который рекомендовал посадить детей на диету:
Им не нужны закуски,
– написал мужчина.
Мама близнецов ведет тикток / Скриншот с видео
В ответ Алексис написала: "Представьте себе, что вы говорите семимесячному ребенку, что ему нужно следить за тем, что он ест". Эта ситуация заставила женщину выразить недовольство в следующем видео. Пользователи вступились за девочек и выразили свою поддержку маме:
- "Деткам НУЖНО много жира, они нуждаются в этом, чтобы жить. Их пропорции изменятся с возрастом!".
- "Ваши дети здоровы и любимы. Мне жаль этих клавиатурных трусов с их жалкой жизнью".
- "Ваши дети красивы. Игнорируйте идиотов".