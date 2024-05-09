Маникюр-вышиванка: 12 идей патриотического дизайна
День вышиванки, который приходится на 16 мая, – прекрасный повод сделать тематический маникюр в стиле украинской вышиванки. Такой дизайн не только подчеркнет собственную идентичность, но и придаст красок к повседневному образу.
К тому же маникюр-вышиванка выглядит патриотически. Интересные дизайны в стиле украинской вышиванки – далее в материале Life 24.
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Дизайны маникюра-вышиванки
В сети можно найти немало дизайнов, повторяющие украинскую вышиванку. Одним из самых распространенных сочетание белого цвета покрытия и дизайна вышиванки. Так, вышивка может полностью покрывать ногтевую пластину или быть на нескольких пальцах.
Белый маникюр с вышивкой: смотрите видео
Трендовый маникюр с вышивкой: смотрите фото
Однако дизайн может располагаться и только с одной стороны ногтя. Такой маникюр выглядит сдержанно и одновременно изысканно.
Вышивка с одной стороны ногтя: смотрите фото
Особенно эффектно сочетается маникюр с черной вышивкой и золотым декором на молочном покрытии. Такой дизайн дополнит образ и придаст элегантность.
Изысканный дизайн с вышивкой: смотрите фото
Гармонично и сдержанно смотрится вышивка и на нюдовом покрытии. Такой дизайн не привлекает лишнего внимания и придает образу интересных акцентов.
Вышивка на нюдовом покрытии: смотрите видео
Красная вышивка на базовом покрытии: смотрите фото
Поклонницы классического французского маникюра могут сочетать любимый дизайн с патриотическим. Такая комбинация выглядит необычно и эффектно.
Френч в сочетании с вышивкой: смотрите фото
Ярко сочетаются красные ногти и вышивка. Такой дизайн точно не останется без внимания.
Красный маникюр с вышивкой: смотрите фото
Яркий маникюр с вышивкой: смотрите фото
К слову, эффектно сочетается вышивка и с другими цветами лака. Интересный вид, к примеру, имеет зелёный цвет с вышивкой. Сочетание зеленого, белого и черного оттенков с разными узорами завораживают, а рассматривать их можно часами.
Необычное сочетание вышивки и зеленого цвета: смотрите видео
Сочетание желтого и голубого цвета с вышивкой имеет символический вид. Такой маникюр очень яркий, но в то же время выглядит гармонично.
Желто-голубой маникюр с вышивкой: смотрите фото
Эффектно совмещается вышивка с тематическими рисунками. Маки, силуэты людей и трезубец на фоне вышивки– яркий и патриотический дизайн, который можно повторить ко Дню вышиванки.
Стильный патриотический дизайн: смотрите фото
Такие дизайны выглядят как на коротких, так и на длинных ногтях. Кроме того, делать его можно и на разные праздники: юбилей, свадьба или день рождения.