Медсестре сделали предложение прямо на крыше больницы: трогательное видео

Американец предложил своей любимой пожениться на крыше больницы, где они вместе работают. Ради этого ему пришлось договориться с другим персоналом и провернуть хитрый трюк.

Думала, что ее ждет пациент

Келси Данлап, медсестре скорой помощи в больнице города Мариетта, штат Джорджия, сказали, что нужно подвезти носилки к вертолету на крыше здания. Будто бы там нужно забрать тяжелого пациента. Девушка поспешила на место, но там ее ждал совсем не больной.

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Она не могла и подумать, что на крыше увидит своего парня, Джейкоба Янга, который тоже работает медбратом в этой же больнице. Он подстроил все так, чтобы в нужное время девушка очутилась на крыше.

Парень традиционно стал на одно колено перед шокированной Келси и протянул ей коробочку с кольцом. Девушка не сразу поняла, что происходит, но когда он спросил, готова ли она стать его женой, тронутая медсестра, к счастью, сказала "Да".

Медбрат сделал любимой предложение на крыше больницы / Скриншот с видео CBS

Медбрат сделал любимой предложение на крыше больницы / Скриншот с видео CBS

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"Я была в полном, абсолютном шоке, хоть меня и нелегко удивить", – призналась Келси после предложения. Джейкоб рассказал, что во время подготовки сильно волновался, и когда его возлюбленная согласилась, он почувствовал необычайное облегчение:

Это был, безусловно, самый напряженный день в моей жизни, но он того стоит,

– сказал парень.

Влюбленная пара познакомилась в местной больнице в начале пандемии COVID-19. Проработав некоторое время вместе, они влюбились друг в друга и с тех пор не расставались.

Медсестра и медбрат познакомились в начале пандемии COVID-19 / Скриншот с видео CBS

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Полное видео трогательного предложения можно посмотреть здесь: