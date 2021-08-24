Как меняется жизнь родителей после рождения ребенка: интересные сравнения
Источник:инстаграм gottoddlered
Пожалуй, ничто другое не меняет жизнь пары настолько, как рождение ребенка. Времени на развлечения становится все меньше, а ответственность вырастает просто в разы!
На инстаграм странице Got Toddlered родители делятся забавными сравнениями, как их жизнь перевернулась с ног до головы после появления малыша. Конечно, не нужно это воспринимать слишком серьезно. Родители просто решили в шутку показать, как все кардинально меняется. Это очень жизненные фотографии!
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Фото инстаграм gottoddlered
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Фото инстаграм gottoddlered
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Фото инстаграм gottoddlered
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