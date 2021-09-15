Модель поставила на место наглого фотографа: он сказал ей не есть 2 недели

Чтобы подготовиться к съемке, фотограф посоветовал модели, которая и так носит самый маленький размер одежды, похудеть за несколько недель. Девушка не стала этого терпеть: видео ее резкого ответа стало вирусным в сети.

22-летняя бельгийская модель Лиза Джабраилова громко пристыдила фотографа, который прямо на съемочной площадке начал давать ей опасные указания: не есть 2 недели, чтобы похудеть и выглядеть хорошо в следующий раз. Близкий друг модели случайно снял, как шокированная девушка отреагировала.

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Модель убеждена: какой бы размер не носил человек, никто не имеет права давать ему таких советов, ведь они могут не только привести к расстройству пищевого поведения, но даже угрожать жизни. Лиза отметила: "Тебе очень повезло, что я в гармонии со своим телом и люблю себя. Но если бы здесь была другая модель, более неуверенная в себе, то один такой комментарий свел бы ее с ума", – предупредила девушка

Девушка шокирована словам фотографа, который посоветовал ей не есть 2 недели / Скриншот с тиктока Лизы Джабраилова

Она в очень резком тоне четко объяснила фотографу возможные последствия его слов. По мнению модели, такие категоричные комментарии внешности человека могут привести к настоящей катастрофе:

Она могла бы буквально перестать есть, у нее выпадали бы волосы, ее органы могли прекратить работать. Она могла умереть из-за этого твоего комментария. Ты должен следить за тем, как разговариваешь с людьми, так как это может действительно им навредить,

– сказала модель

После этих слов фотограф замолчал, но разъяренная модель продолжила объяснять мужчине, почему не стоит советовать девушкам прекратить есть, даже если у них не идеальная, по его мнению, фигура: "К примеру, мне не надо сбрасывать килограммы, я и так очень худая. Но даже если бы не было так, ты не можешь указывать мне, что делать с моим телом ", – подытожила Лиза.

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Сначала девушка разозлилась на друга, который снял этот ролик. Однако потом поняла, что так может дать пример другим людям и показать, что терпеть такое отношение не стоит, поэтому выложила его в тикток.

Ролик с гневной тирадой молодой модели набрал потрясающие 19.8 миллиона просмотров! А в комментариях большинство пользователей полностью поддержали девушку.

В комментариях девушка продолжила свое мнение для тех, кому ее реакция может показаться слишком резкой: "Кому-то это может показаться слишком драматичным, однако люди действительно умирают от расстройств пищевого поведения, это не шутка".

Также модель объяснила, что она и так носит самый маленький размер и ее вес недостаточный для ее роста. Поэтому просить ее или любого другого чеговека просто не есть – это опасно для здоровья.

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Позже представители агентства связались с моделью, чтобы извиниться и пригласить ее на еще одну съемку с этим фотографом в другое время. Однако Лиза отказалась и больше сотрудничать с ним не желает. Позже она добавила, что после этого инцидента фотографа уволили.