Модель потратила огромные деньги на пластику, но так и не нашла парня

Девушка устала быть одинокой, поэтому потратила почти 28 тысяч долларов на пластическую операцию, чтобы найти любимого. Прошло 7 лет – и она до сих пор без второй половинки.

За это время Селин Чентино стала известной блогершой: на нее подписаны более 500 тысяч людей в инстаграме. Однако это не помогло найти любимого. 26-летняя девушка мечтает о серьезных отношениях и не знает, что ей уже делать.

​Интересно Увидеть Париж и Мальдивы, не выезжая за границу: 5 мест в Украине, где вы еще не бывали

Селин предполагает, что ребята часто боятся подойти познакомиться, потому что считают, что она слишком красивая. Такие ситуации неоднократно повторялись на разных вечеринках.

Когда я гуляю со своими друзьями, ребята часто смотрят на меня, будто хотят меня съесть. Я начинаю улыбаться, чтобы пригласить их к себе, а они никогда не приходят. Иногда, когда мы в клубе, ребята сильно напиваются и подходят знакомиться. Но меня это не интересует, – объясняет блогерша.

Иногда Селин удается договориться с ребятами о свидании. Обычно они очень волнуются во время прогулки. Но девушка считает, что это вполне нормально и даже несколько мыло.

Почему Селин изменила свою внешность

В юности девушка считала себя очень некрасивой: она никак не могла найти себе вторую половинку. Именно поэтому Селин решилась на кардинальные изменения – сделать несколько пластических операций.

Раньше я была недовольна собой. Я чувствовала себя очень страшной. Будто я была в плену собственного тела, – вспоминает блогерша.

Сначала она увеличила свою грудь: деньги на эту операцию девушка заработала в парикмахерской. Далее все пошло-поехало: еще две процедуры по увеличению груди, операции на лицо и тд. Сейчас девушка зарабатывает деньги, продавая собственные пикантные фотографии на специальных сервисах.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в

Селин не имеет особых пожеланий относительно любимого. Она не собирается оценивать мужчин по внешности, ведь помнит, как в юности люди издевались из-за этого с нее. Внутренний мир значительно важнее.

Интересно Парень оценил любимую на 4 балла из 10 и опозорился: как она отреагировала

"После многих лет издевательств я наконец-то довольна собой и тем, как я выгляжу. У меня много друзей и прекрасная семья. Но я хотела бы разделить это со своим парнем", – утверждает Селин.