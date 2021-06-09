Муж провел "охоту" на любовника жены: его нашли за 100 долларов

Разъяренный австралиец был готов на все, чтобы найти незнакомца, который соблазнил его жену. Он нашел его практически сразу – помогла купюра в 100 долларов.

Житель Австралии, имя которого не называют, попал в неприятную историю. Он уехал в командировку и попросил друзей наведаться к нему домой, чтобы проверить, все ли нормально.

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Ребята посетили дом в самый неудобный момент: они увидели, как жена изменяла с незнакомцем. Друзья сразу сфотографировали разлучника и нашли его страницу в соцсетях.

Мужчина был безумно разочарован, потому решил любой ценой найти разлучника. Он опубликовал фотографии незнакомца в местной группе по купли-продаже и объявил награду за информацию о нем.

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Cкриншот публикации / honey.nine

Привет, друзья, этого парня поймали, когда он "возился" с моей женой. Я дам 100 долларов тому, кто первый мне даст его адрес. Спасибо, – написал муж в сообществе.

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Как он впоследствии рассказал, любовника удалось найти практически сразу. Впрочем, мужчина не стал публиковать его личные данные и не рассказал, что собирается делать с этой информацией. Он лишь уточнил, что друзья просили его быть благоразумным, чтобы не наделать себе проблем.