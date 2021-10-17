Муж заставил жену вернуть подарок на ее день рождения: зачем он это сделал

Жена разочарована после неоднозначного решения мужа, который заставил вернуть обратно в магазин подарок на ее день рождения. Он считает, что женщина потратила слишком много денег на себя.

Возмущенный мужчина попросил у пользователей Reddit оценить его поступок. Он также уточнил, что у них с женой общий бюджет, но подарки дарят из собственных денег.

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Несколько недель назад у моей жены был день рождения. Она честно сказала, что хотела браслет SL, который обошелся мне в 300 долларов. Поскольку денег мало, этот подарок немного опустошил мой бюджет. Но я все-таки хотел, чтобы моя жена чувствовала себя оцененной на день рождения, – написал автор.

Жена действительно обрадовалась от подарка – она ​​сразу его надела. Но позже вечером муж заметил интересный нюанс: в ту же ночь у него со счета исчезли еще 900 долларов. Как оказалось, жена заказала себе еще ожерелье, но ничего не сказала.

Муж подарил жене браслет, а она еще дополнительно купила за его деньги ожерелье. Но ничего не сказала / Фото Unsplash

Потом она объяснила, что раньше не была уверена, получит ли подарок, поэтому заранее планировала купить ожерелье на его деньги. Но любимый так и не понял, почему она это сделала после того, как он подарил ей браслет.

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В конце концов, он попросил у жены вернуть в магазин ожерелье за ​​900 долларов. Женщина отказалась это делать. И начался скандал.

Она сказала, что просто вернет браслет за 300 долларов, но я сказал, что нет... Поэтому жена таки вернула ожерелье за ​​900 долларов в магазин после того, как я настоял. Она сказала, что я дурак, который не обращает внимания на ее чувства в день рождения. Также жена впутала сюда свою сестру ... Прошло две недели, а она до сих пор холодно ко мне относится, – заключил автор.

Пользователи Reddit в основном поддержали мужчину. Они считают, что жена не должна так тратить его же деньги: