Мужчина хотел соблазнить девушку тремя сотнями долларов: все пошло не по плану

Работница на поле для гольфа столкнулась с необычным способом пригласить девушку на свидание. Незнакомец пытался соблазнить ее, отдав три 100-долларовые купюры. Правда, они были разорваны.

Пользовательница тиктока Кэсси Холланд работает водителем машины для гольфа. В ролике она сначала показала 3 разорванные купюры по 100 долларов и с улыбкой начала историю: "Вы думаете, что меня хотел кто-то обмануть. Но нет, у этого парня были другие планы".

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Далее она рассказала, что очень понравилась одному из посетителей гольф-клуба, в котором работает. Он был очень милым, купил напитки и начал проявлять к девушке знаки внимания. Потом попробовал пригласить ее на ужин, однако Кэсси отказалась, ведь у нее уже были другие планы на вечер.

Мужчина оказался очень настойчивым, не обратил внимания на ее отказ и продолжил уговаривать: "Ну отмени свои планы и пойди со мной". Впрочем, девушка снова отказала, и после этого поклонник решил показать себя не словами, а действиями.

Мужчина попытался соблазнить девушку разорванными купюрами / Скриншот с тиктока Кэсси Холланд

Он вытащил из кармана 3 разорванные пополам 100-долларовые купюры и протянул их растерянной Кэсси, объяснив, что она может получить вторые половинки, когда пойдет с ним на свидание. Так она поняла, что вся эта ситуация была задумана заблаговременно – и категорически отказалась от такой награды: "Я не собираюсь этого брать, забери".

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Когда же настойчивый ухажер и его друзья ушли, Кэсси увидела, что половинки купюр они все же оставили на подставке ее машине для гольфа. Она показала их на камеру еще раз и сказала: "Что ж, теперь у меня есть разорванные 3 сотни долларов".

Полное видео можно посмотреть ниже. Однако на этом история не закончилась.

Девушка совсем не знала, что делала с деньгами, однако затем четко поняла: она ничего не потеряла и посмеялась над недальновидным мужчиной:

Это смешно, потому что он, наверное, думает, что он гений. Но он просто потерял 300 долларов зря,

– сказала девушка

Видео с забавной историей набрало более 1,2 миллиона просмотров, а пользователи поддержали ее и взялись советовать работнице гольф-клуба, что ей сделать с испорченными купюрами:

"Отнесите их в банк и попросите их измерить, если это – 51% купюры, то они дадут вам 100 долларов"

"Если у вас есть 51% купюры и серийные номера, вы получите 300 долларов"

"Так держать девочка! Не позволяй им контролировать себя"

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Однако на этом история не закончилась. Уже в другом ролике Кэсси рассказала, что тот же мужчина вернулся к ней с извинениями. Он увидел ее ролик, ему стало стыдно, и он отдал ей вторые половинки купюр.

Незнакомец вернулся с извинениями и деньгами / Скриншот с тиктока Кэсси Холланд

При этом ухажер-неудачник сделал еще одну попытку позвать девушку на свидание со словами: "Ну, теперь у вас есть 300 долларов, и вы знаете, где меня найти, если хотите испортить мне сегодняшнюю ночь". На что девушка ответила, что эти средства возьмет в качестве компенсации за свои нервы, и, конечно, никуда она с ним не пойдет.