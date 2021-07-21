Мужчина попытался выгнать жену из дома по просьбе любовницы: как она отреагировала

57-летний мужчина попросил свою жену, с которой прожил 26 лет, выселиться из дома. Все из-за его любовницы, которая неожиданно забеременела.

Жена, которая анонимно рассказала свою историю, не надеялась на такой поворот событий. Она еще не успела отойти от того, что ее любимый на протяжении 4 лет ей изменял. А теперь разлучница пытается забрать общий дом.

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Пять месяцев прошло с тех пор, как он ушел. Я его выгнала из-за измены после 26 лет брака. В 57 лет у него забеременела 34-летняя любовница... Теперь они хотят, чтобы я уехала из семейного дома, потому что мне не нужны четыре комнаты, а им они нужны, – рассказала автор.

Между супругами была важная договоренность: жена и трое детей, которым по 19, 20 и 22 года, могут остаться в доме в течение двух лет. За это время они должны решить, что делать дальше.

Женщина считает, что любовница хочет выселить всех из дома / Фото Unsplash

Но уже через несколько месяцев все перевернулось: муж попросил жену уйти из дома, а что делать с детьми – не сказал. Автор также не уточнила, удалось ли ей довести процесс развода до конца.

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В конце концов, я всегда собиралась уехать, потому что мне не нужен дом с четырьмя комнатами... Но я потеряла работу во время пандемии. Наши дети учатся в университете, они живут в общежитиях на время обучения. Сейчас дети все лето проводят дома, у них нет другого жилья, – объясняет автор.

Женщина подозревает, что любовница хочет "фактически выселить" ее вместе с детьми. Что дальше делать – не знает: она только недавно вышла на новую работу, а теперь хочет брать еще дополнительные смены, чтобы заработать деньги на аренду нового жилья. Комментаторы посоветовали ей не сдаваться в этой ситуации: