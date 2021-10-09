Мужчина просто сменил номер телефона – и нашел будущую жену: романтическая история

Британец никак не мог подумать, что новый номер телефона поможет ему познакомиться с "той самой", женщиной, которую он так сильно полюбит. Но судьба подбросила мужчине сюрприз – и недавно пара сыграла свадьбу.

В 2018 году 34-летний Мэтью Ньюмен случайно зашел в торговый центр и вспомнил, что давно хотел сменить номер телефона. Он колебался, но консультанты уговорили его. Как окажется позже, совсем не зря.

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Женщина сделала первый шаг

Через некоторое время, подруга 32-летней Джейд Скотт заметила, что в WhatsApp вместо фото подруги стоит фото какого-то незнакомого мужчины. Дело в том, что Джейд совсем недавно также перешла на новый номер телефона. Поэтому женщина догадалась, что ее старым номером сейчас пользуется кто-то другой.

Она без колебаний решила написать новому владельцу – и им оказался тот самый Мэтью Ньюмен. Уже через 5 дней общения они решили увидеться лично и встретились выпить кофе. Но одной встречей все не ограничилось.

Пара встретилась, познакомившись через новый номер телефона / Фото Mirror

С мая 2018 между Мэтью и Джейд завязалась крепкая дружба, а позже – и страстный роман. Все развивалось так стремительно, что менее чем через год после первого сообщения в WhatsApp пара уже начала жить вместе, а на Рождество в 2020 году Мэтью сделал девушке предложение:

Мэтью сказал, что после той поездки в торговый центр все изменилось и это было просто лучшим решением в его жизни,

– рассказывает Джейд

Смена номера телефона объединила двух человек / Фото Mirror

Пандемия сблизила влюбленных

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Пара планировала пожениться только в 2022 году, однако после пандемии они начали еще больше ценить друг друга. Мэтью перешел на новую работу, а Джейд пришлось на период карантина уйти в отпуск: "Мы проводили вместе так много времени. Это однозначно нас сблизило".

Поэтому свадьбу счастливые влюбленные сыграли раньше – в августе 2021 года. На церемонии перед всеми гостями они вспоминали свое необычное знакомство и радовались, что простая смена номера телефона может так кардинально перевернуть жизнь.

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За 3 года после первого сообщения пара поженилась / Фото Mirror