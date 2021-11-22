Мужчина так и не получил рождественского подарка: его оставили под дверью

38-летняя американка Никола Руни заказала подарок на Рождество своему мужу. Однако Танк его так и не получил из-за "отвратительной" доставки.

Женщина утверждает, что испортила им празднование компания Hermes, доставлявшая посылку. Они оставили подарок прямо на пороге у дома.

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Как доставка Hermes испортила паре Рождество

Никола Руни живет со своим 29-летним мужчиной в Мерсисайде. Она заказала для любимого бритву Remington в интернет-магазине Studio. В течение 12 дней ждала доставку, но так и не дождалась. Женщина обратилась к продавцам, где выяснилось, что посылку послали, и она уже давно должна была попасть в Николе.

Когда я связался со студией, они сказали, что доставили бритву. Я проверила в Hermes, и у них была фотография прямо на пороге,

– рассказывает Никола Руни.

Как выяснилось, сюрприз для мужчины безответственные курьеры оставили прямо на пороге у дома в Биркенхеде. Там каждый день проходит много людей, поэтому очевидно, что посылка исчезла. На фото службы доставки видно, что посылку не передали никому, а просто оставили на земле под дверью. В свою очередь продавцы магазина согласились вернуть деньги за покупку и прислать новую бритву.



Подарок оставили у дома / Фото Mirror

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Эта ситуация полностью испортила Рождество для Танка, потому что нет сюрприза. Это важное дело. Я видела, как подобные вещи случались с другими. Надо что-то делать, Hermes должен заботиться о клиентах,

– возмущаются Никола.

Женщина также говорит, что ей очень повезло, что подарок не был слишком драгоценным. К тому же ей вернули деньги. Однако такая же ситуация может случиться и с дорогими посылками. В службе доставки также прокомментировали данную ситуацию:

Мы связались с госпожой Руни, чтобы извиниться за любые неудобства и вернуть ей полное возмещение, чтобы она успела заказать еще одну бритву к Рождеству,

– сообщил пресс-секретарь Hermes.

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У компании объясняют такое недоразумение тем, что перед Рождеством есть немало заказов, и курьеры не всегда могут позаботиться о качественной доставке. Hermes просят людей оставаться дома, если они ожидают посылки, или выбирать другие альтернативы: доставку к соседу или в ParcelShop.