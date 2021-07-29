Больше не до фильмов: мужчина узнал об измене жены через аккаунт на Netflix

Для кого-то фильмы и сериалы на Netflix – это способ хорошо провести время. А вот пользователь Reddit именно из письма на почте от Netflix узнал о том, что жена ему изменяет. В сети мужчину поддержали.

Пользователь под ником @jakiwi3 рассказал о своей печальной истории на Reddit. Однажды он заметил в своем электронном ящике письмо от стриминговой платформы Netflix, в котором сообщалось об изменении пароля от учетной записи. Однако это не единственное, что удивило мужчины.

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Он прикрепил к своему посту скриншот этого сообщения, в заголовке которого написано: "Привет, парень, который спал с твоей бывшей женой". А дальше – сообщение о том, что пароль был изменен и он больше не сможет пользоваться этим аккаунтом.

Мужчина узнал об измене жены через Netflix / Фото Reddit @ jakiwi3

У супругов был общий аккаунт на Netflix, поэтому, очевидно, его жена и ее любовник решили не просто изменить пароль, но и сильно обидеть обманутого мужа на прощание. Мужчину разозлился не столько из-за того, что у него нагло отобрали аккаунт, сколько из-за сообщения.

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Он отметил, что они с женой еще даже не разведены, а в оскорбительном поздравлении ее уже назвали "бывшей". Однако после такого поступка ни о каком продолжении отношений не может идти и речь.

Эта откровенная история и таком грубом способе сообщить о своей измене возмутил других пользователей Reddit. Они взялись поддерживать мужчину и посоветовали ему обратиться в техподдержку, объяснить ситуацию и заблокировать аккаунт для них или заявить, что они мошенники и украли его учетную запись.

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Кто-то даже начал искать плюсы в этой ситуации:

"По крайней мере, вам больше никогда не придется быть рядом с кем-то таким токсичным. Используйте этот скриншот в качестве доказательства в суде, чтобы получить больше имущества при разводе"

"Они стоят друг друга"

Другие же взялись строить теории о мотивах такого оскорбительного поступка: