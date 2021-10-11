Мужчина выиграл в лотерею тысячи долларов: он забыл, что купил билет

Американец просто ради развлечения приобрел лотерейный билет, который оказался выигрышным. Правда, мужчина едва не потерял свои 138 тысяч долларов из-за забавной причины.

Грегори Уоррен работает механиком в Северной Каролине (США). Мужчина признался, что очень редко принимает участие в различных лотереях, а недавно просто купил билетик во время того, как заправлял автомобиль. Но об этом забыл.

Интересно Новий тріумф українських вин: SHABO завоювали 4 медалі на міжнародному конкурсі в Німеччині

Через четыре дня после розыгрыша лотереи Грегори вспомнил, что нужно проверить числа в билете. И, о чудо: он выиграл два 391 тысячу 870 долларов. После уплаты налогов и других сборов мужчина получил почти 140 тысяч. Другая часть джекпота поступила к еще одной победительнице из Северной Каролины.

Грегори планирует открыть свой бизнес / Фото Unsplash

Я забыл об этом (о своем билете, – Life 24). Я до сих пор в шоке. В минувшую ночь не выспался. Очень много волнения!.. У меня есть 14-летний сын, и я хочу начать свой бизнес, чтобы ему было чем заняться после окончания школы, – рассказывает Грегори.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Представители организации, которая проводит розыгрыши Cash 5, утверждают, что Грегори – настоящий счастливчик. Шанс победить в этой лотерее – 1 к более 962 тысяч!