Начните Новый год с перемен: 5 вдохновляющих книг

До новогодних праздников осталось совсем немного, а значит, уже пора подвести итоги за год и обдумать, что именно стоит воплотить в 2022 году.

Новый год так или иначе становится свежим дыханием в жизни каждого, поэтому стоит заранее настроиться на перемены. Предлагаем подборку книг, которые вдохновляют на действия и развитие.

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Книги для удачного начала года

"Биология поведения. Причины хорошего и плохого у нас" Роберт Сапольский



Эта книга расскажет все об эмоциях / Фото Наш формат

Бестселлер New York Times, безусловно достойный внимания. Книга поможет разобраться, какие типы поведения характерны людям в разных обстоятельствах: это может быть агрессия или конкуренция, или наоборот любовь или уважение. Что изменить в себе и чего ждать от окружающих? Что мы знаем о мозге, генах, культурном влиянии, эволюционных изменениях? Роберт Сапольский раскрывает эти вопросы с точки зрения биологии. Его взгляды могут научить сотрудничеству, проявлению симпатии, эмпатии и альтруизму. Автор опирается на научные исследования и добавляет юмористического тона, что делает книгу интересной и забавной.

"Помню комикс, в котором один ученый в белом халате обращается к другому: "Знаешь, как бывает, когда разговариваешь по телефону, и твой собеседник уже хочет повесить трубку, но не озвучивает этого и говорит: "Тебе уже, пожалуй, пора идти ", - будто это ты хочешь бросить трубку, тогда как на самом деле это он?". Так вот, кажется, я нашел ген, отвечающий за это".

"Радость движения. Как физическая активность придает уверенности, сближает людей и делает их счастливее" Келли МакГонига



Как полюбить спорт и себя / Фото Наш формат

Келли МакГонигал – психологиня и тренер с 20-летним стажем. Она уверяет, что физическая активность изменяет настроение и избавляет от депрессии. Сколько раз вы начинали бегать или работать над растяжкой, а потом все забросали после нескольких упражнений. На первый взгляд может показаться, что тренировка – это сложная работа, но книга изменит это мнение. Эйфория от нагрузок, дружба в команде активных людей, полезная зависимость от спорта – все это доставляет удовольствие, если быть мотивированным к этому. Поэтому книга "Радость движения" может стать тем же толчком для улучшения собственного тела и духа.

"Движение связано с наиболее базовыми человеческими радостями, которые охватывают самовыражение, социальные связи, мастерство. Во время активности мы получаем доступ к врожденному ощущению удовольствия: от того наслаждения, когда двигаешься в один ритм с музыкой, к трепету от того, когда делаешь быстрые, грациозные, сильные движения. Движение способно удовлетворить и ключевые человеческие потребности, например, желание соединяться с природой или быть частью чего-то большего себя".

"Без усилий. Добивайтесь важного легче" Грег Маккеон

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Как достичь целей без лишних усилий / Фото Грег

Когда не хватает энергии и сил на простые, но важные вещи, нужно учиться действовать без труда. Банально, но эффективно по мнению Грега Маккеона, который чувствовал себя на грани выгорания и нашел выход. Кто-то думает, что для мегауспеха нужно делать что-то сверхсложное, а кто-то может добиться цели с простой стратегией. Как работать так, чтобы не выкладываться на полную? Если заниматься спортом, результат будет заметен впоследствии. Но есть дела, которые доставляют удовольствие сразу, например, послушать аудиокнигу или расслабиться в джакузи. Так почему бы не соединить приятное с полезным делом? Автор книги учит, как это делать и добиваться цели без чрезмерных усилий.

"Если поставить в приоритет самое важное, то в жизни останется место не только для него, но и для остальных дел. Но сделайте наоборот – и вы успеете выполнить менее важное, а для важного уже не будет простора".

"Начинающие. Чему учиться новому никогда не поздно" Том Вандербильт



Как легко пройти путь от начинающего к профессионалу / Фото Na chasi

Мастерами не рождаются, и все мы в чем-то начинающие. Как же чувствовать себя уверенным, когда учишь что-то новое? Том Вандербильт испытал это на себе, когда с нуля вместе с дочкой учился хорошо играть в шахматы, петь, заниматься серфингом, рисовать и жонглировать. И это все вполне реально, если отбросить предубеждение, что с возрастом человек теряет способности овладеть чем-нибудь новым. Автор подскажет, как научиться не избегать напряженных ситуаций, а проживать их. Следует идти навстречу новым знаниям, навыкам, умениям без страха. Это как учиться ездить на детском велосипеде без колес стабилизаторов. Падения возможны, но вознаграждение не заставит вас ждать. Знакомство с чем-то новым стимулирует мозг "быть в форме", вдохновляет новые творческие поступки и, возможно, знакомство с самим собой.

"Когда вы ныряете в овладение каким-то видом искусства или навыками, вам кажется, что окружающий мир новый и полон безграничных горизонтов. Каждый день пестрит новыми открытиями, пока вы с осторожностью делаете первые шаги, медленно расширяя границы познания. Вы совершаете ошибки, но даже они вдохновляют, ведь таких ошибок вы еще не допускали".

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"Фитнес для души. 5 недель до счастливой жизни" Зои Астон



Как легко ввести спорт в жизнь / Фото Na chasi

В фитнесе нуждается не только тело, но и душа. Четкость в мыслях, спокойное и взвешенное мышление, психологическое равновесие – все это требует ежедневной работы с мозгом, являющимся центром нашего эмоционального состояния. Психотерапевт Зои Астон предлагает 5-недельный план для тренировки ментального здоровья. Еженедельные тренировки помогут понять и проработать психологический багаж, который собирался за спиной на протяжении многих лет. Также книга побуждает физическую активность и имеет планер, который поможет следить за прогрессом.

"Другие люди устроены не так, как мы, и это распространенная причина разочарования. Это повод для многих недоразумений, нарушение личных границ в отношениях. Именно поэтому во время психотерапии специалист учит вас учитывать себя и свои мыслительные шаблоны. Научившись управлять собственным мышлением, мы сможем находиться среди людей, не надеясь, что они будут читать наши мысли".