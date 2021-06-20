Как найти свою любовь: 6 уроков от профессиональной подружки невесты

Американке Джен Глантц незнакомцы платят за то, чтобы она пришла на их свадьбы и один день побыла настоящей подружкой невесты. Она профессионально помогает людям на свадьбах, взамен от них она узнает много о любви и отношениях.

Джен Глантц уже 7 лет занимается этим свадебной делом и побывала подружкой невесты целых 125 раз! Девушка признается, что читала практически каждую книгу о том, как вести себя на свиданиях, смотрела все известные романтические комедии и даже нанимала сватов. Однако именно ее работа дала ей больше всего ценной информации о любви.

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За все эти годы работы Джен узнала, как найти свою безумную любви, как строить прочные отношения и чего нельзя делать, когда ты ищешь любовь. Она рассказала о 6 важных, по ее мнению, правил.

Джен Глантц рассказала, как найти свою любовь / Фото Insider

Поиски любви – это игра

Общаясь с невестами, Джен слышала множество историй о том, как влюбленные встретились: в кафе, в приложениях для знакомств или на свидании, которое подстроили друзья. Однако одна девушка призналась, что с самого начала она отнеслась к этому как к игре и ходила на множество свиданий, зная, что так только увеличивает шансы найти того самого:

Это научило меня, что найти любовь непросто. Возможно, вам даже придется относиться к первым свиданиям как к собеседованию перед работой,

– рассказала Джен

Сама Джен прислушивалась к этому совету и сходила за месяц на 15 свиданий – ее будущий муж оказался как раз пятнадцатым.

Чужие отношения – потемки

Профессиональная подружка невесты вспоминает, что видела множество пар, которые, как ей казалось, должны прожить вместе до старости – а они расставались через год. Тогда как другие , совершенно противоположные с виду люди, годами живут вместе счастливо. Никто и никогда не может знать, как долго продлятся ваши или чужие отношения.

Трудно судить о чужих отношениях со стороны / Фото Unsplash

Бояться нормально

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Джен вспоминает множество случаев, когда невесты сомневались перед самой свадьбой, хорошее ли это вообще решение, выбрали ли они правильного партнера, или вовсе хотели бежать с церемонии из-за страха:

Любовь обычно немного сложнее и хаотичнее, чем его показывают в романтических комедиях. Бояться – нормально, и это случается чаще, чем вы думаете. Главное – не держать это в себе, а делиться с другими,

– напоминает девушка

Отношения не линейны

Нет идеального плана для ваших отношений. Джен встречала пар, которые женились после 2 недель знакомства, а другие – через 10 лет отношений. А была пара, которая когда-то поженилась, развелась и поженилась заново. Не существует единого пути к счастью, у каждого он свой.

Не существует идеального плана для отношений / Фото Freepik

Любовь для всех означает разное

Существует множество определений любви. Джен не раз спрашивала клиентов о причинах женитьбы и всегда ответы были разными.

Кто-то хочет жениться, потому что они полностью доверяют партнеру или чувствуют себя комфортно рядом с ним, а другие просто стремятся к финансовой безопасности,

– говорит девушка

Чьи-то отношения могут показаться вам странными, а причины жениться – бессмысленными, однако помните, что для всех людей любовь означает совершенно разные вещи.

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Над отношениями тоже надо работать

"Мы часто воспринимаем встречи со своими партнерами и влюбленность как должное, но это то, чем нам следует дорожить", – напоминает Джен. Если вам посчастливилось встретить вторую половинку, не нужно воспринимать это как должное. Цените своего партнера и каждый день ему об этом напоминайте, если хотите провести с этим человеком свою жизнь.