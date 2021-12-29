Насмешила всех: невеста опозорилась со свадебным платьем
Источник:Reddit
Невеста хотела одолжить свадебное платье у бывшей жены мужчины, за которого она собирается выйти замуж. Женщина сперва не поверила ее словам.
Довольно забавную историю бывшая рассказала на развлекательном ресурсе Reddit. Она искренне удивилась: по ее мнению, просьба совсем неуместна.
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У бывшей прекрасные отношения с невестой
Авторша развелась с мужем еще три года назад, но они до сих пор поддерживают общение. Все благодаря 5-летнему сыну, которого вместе воспитывают.
Около года назад мужчина стал встречаться с другой женщиной. Все так хорошо "закрутилось", что пара уже планирует свадьбу. Авторша признается – они прекрасно ладят с невестой. Их даже можно назвать хорошими подружками. Но недавно между ними произошел неожиданный конфликт: женщины сходили вместе в кафе, где молодая попросила одолжить свадебное платье.
"Честно, я была действительно шокирована, что она такое спросила. И все же отказала ей. Она сразу надулась и начала спрашивать, почему я так решила. Я же объяснила, что это неуместно выходить замуж в моем платье за моего же бывшего мужа. Она расстроилась и устроила скандал", – вспоминает автор.
Бывшая не хотела одолжить платье / Фото Unsplash
Цікаво, що чоловік підтримав колишню дружину. Та він не здогадувався, що станеться далі.Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO.
Наречена пішла "в атаку"
Друзі та родичі нареченої почали надзвонювати колишній. Усі ображали її та звинувачували в тому, що вона не хоче позичити сукню через ревнощі й збирається зруйнувати весілля.
Авторка зізнається – ситуація дійсно вийшла з-під контролю. Тепер у неї трішки напружені стосунки з сином та ексчоловіком. Вона навіть задумалася над тим, щоб позичити сукню, але користувачі Reddit закликають її цього не робити:
- Це божевілля. Наречена схиблена і дуже драматична. Її чоловіку потрібно бути обережним.
- Навіщо цій нареченій потрібно, щоб її чоловік згадував свою колишню дружину в день весілля? Саме ці думки будуть в його голові під час свята.
- Її прохання дуже моторошне. Ніби вона хоче замінити тебе, надягнувши плаття. Більшість жінок хотіли б мати власне плаття… Крім того, її реакція на відмову надмірна. Досить погано влаштовувати істерику, але те, що її друзі телефонують до тебе, – це просто занадто. Гадаю, що тобі потрібно перестати відповідати на ці дзвінки.