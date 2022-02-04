Не подумала: девушку выгнали с работы из-за татуировки на лице

Британка сделала странную татуировку на своем лице и не подумала о последствиях. Теперь она об этом сожалеет: девушку выгнали с работы, а родители не поняли такого творчества.

По словам 23-летней Тани Дэвис, это было одно из худших решений в ее жизни. Самое забавное, что девушка не знала, какой рисунок ей будут делать на лице.

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Это была бесплатная татуировка

Два года назад девушка переживала период бунтарства: она хотела попробовать как можно больше экстремальных вещей. Именно поэтому Таня сразу согласилась на предложение друга сделать бесплатную татуировку. К сожалению, девушка даже не знала, что именно будут ей "набивать" на лице.

Каждый раз, когда я смотрю в зеркало, татуировка напоминает мне, насколько же я была глупа, – вспоминает девушка.

Уже во время сеанса Таня увидела, что на ее лбу появляется слово "проклятая". На тот момент почти вся татуировка была готова, поэтому девушка не могла ничего сделать. После этого ее жизнь буквально превратилась в кошмар.

Татуировка помешала получить хорошо оплачиваемую работу

Девушка мечтала работать моделью. К ней даже обратилась компания, производящая кожаную одежду, но сотрудничество не сложилось. Представители попросили скрыть татуировку "проклятая" с помощью макияжа. Неплохая идея, но рисунок все равно было видно.

Я пыталась зарисовать его, но не удавалось. В течение девятичасовых смен косметика растекалась – и татуировка снова появлялась, – рассказывает Таня.

23-летняя Таня Дэвис / Фото The Sun

Сейчас она работает на заводе, но не оставляет своей мечты стать моделью. Как вариант, она хотела пойти на лазерное удаление татуировки, однако переживает, что кожа будет выглядеть ужасно. Пока девушка скрывает рисунок с помощью гривки, но понимает, что это временное решение проблемы.

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Таня призывает всех ответственно относиться к татуировкам. Ведь через несколько лет можно сильно пожалеть из-за такого решения.