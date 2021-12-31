Не пожалели: 10 женщин, которые кардинально изменили свою прическу
Источник:инстаграм self_station
В канун Нового года люди частенько хотят начать жизнь с чистого листа. Кто-то прощается со старыми повадками, погружается в новые хобби, а некоторые стартуют с изменения стиля. В частности, своей прически.
Предлагаем оценить работы талантливой парикмахерши из Литвы Юргиты Малакаускайте. Она специализируется на женских прическах и способна подобрать идеальный вариант для каждого. Девушка регулярно публикует фотографии перевоплощения клиенток в инстаграме: вот 10 женщин, которые кардинально изменили прическу – и не пожалели. Эксперименты с внешностью – это всегда интересно!
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Фото инстаграм self_station
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Фото инстаграм self_station
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Фото инстаграм self_station
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Фото инстаграм self_station
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Фото инстаграм self_station
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Фото инстаграм self_station
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Фото инстаграм self_station
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Фото инстаграм self_station
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Фото инстаграм self_station