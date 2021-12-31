Не пожалели: 10 женщин, которые кардинально изменили свою прическу

В канун Нового года люди частенько хотят начать жизнь с чистого листа. Кто-то прощается со старыми повадками, погружается в новые хобби, а некоторые стартуют с изменения стиля. В частности, своей прически.

Предлагаем оценить работы талантливой парикмахерши из Литвы Юргиты Малакаускайте. Она специализируется на женских прическах и способна подобрать идеальный вариант для каждого. Девушка регулярно публикует фотографии перевоплощения клиенток в инстаграме: вот 10 женщин, которые кардинально изменили прическу – и не пожалели. Эксперименты с внешностью – это всегда интересно!

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Фото инстаграм self_station

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Фото инстаграм self_station

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Фото инстаграм self_station

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Фото инстаграм self_station

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Фото инстаграм self_station

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Фото инстаграм self_station

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Фото инстаграм self_station

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Фото инстаграм self_station

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Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото инстаграм self_station

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Фото инстаграм self_station