Не созданы для искусства: люди удивительно развлекались в музее
27 ноября 2021 , 13:24Читати новину українською
Источник:24 канал
Искусство по душе далеко не всем, да и не каждый может его понять. Некоторые люди, когда попадали в музей, придумывали кое-что интересное и забавное.
В нашем материале мы делимся забавной подборкой фото креативных людей. Они были очень внимательны в музеях и замечали интересные вещи.
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Веселая подборка из музея
Мужчина креативно обыграл перевернутую комнату и сделал нетрадиционное фото.
Очень забавное фото / Фото Twizz
Вместо того чтобы наслаждаться произведением искусства, эти люди решили рассмотреть обои в музее. На них был очень смешной рисунок.
Интересные обои в музее / Фото Twizz
Если объединить современные технологии и искусство прошлого – получится что-нибудь такое. Мужчина использовал фильтры из инстаграмма, чтобы увидеть "улыбку" главного героя портрета.
Фильтры с инстаграмма работают и здесь / Фото Twizz
А этому отцу было очень весело в детском музее электроэнергии.
Папа повеселился во славу / Фото Twizz
Один из посетителей заметил эту интересную пару динозавров, вытаращившихся на своего предка.
Очень смешные динозавры / Фото Twizz
Человек нашел своего древнего родственника на картине в музее.
Как братья-близнецы / Фото Twizz
Среди музейных экспонатов посетители обнаружили интересную деталь.
Не насекомыми одними / Фото Twizz