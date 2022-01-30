Не спешите выбрасывать: 5 идей, которые помогут вдохнуть новую жизнь в старую одежду
Источник:24 канал
Загляните в шкаф и внимательно просмотрите свой гардероб. Имеете вещи, которые годами не используются, а только собирают пыль?
Предлагаем вашему вниманию несколько идей осовременивания старой одежды. Вдохновляйтесь, творите и наслаждайтесь!
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Необычное декольте на платье
Фото miridei.com
Маленькое черное платье – незаменимый предмет гардероба каждой модницы. А такое нестандартное решение придаст женственности и изысканности вашему образу. Просто и стильно!
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Дизайнерские тапочки своими руками
Фото sashe.ck
Подобные тапочки от итальянских дизайнеров стоят безумных денег. Однако вы можете создать авторскую обувь своими руками! Все, что понадобится, это: основа, декор, нити и игла.
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Стильный аксессуар с мужской рубашки
Фото Fashion Diva Journal
Невероятно стильная идея, которая позволит вам выделяться среди остальных! Отрезаем воротничок и экспериментируем с украшениями.
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Трендовый топ из старой футболки
Фото Naemi
В последние годы такие топы приобретают огромную популярность. Вы можете сделать его из обычной футболки. Для этого требуется минимум времени и затрат.
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Изысканный апгрейд старой юбки
Если у вас есть старая юбка, которая уже вышла из моды, ей можно с легкостью вернуть актуальность. Вариаций декора множество, так что положитесь на собственное чувство стиля и дайте волю фантазии!
Фото burdastyleДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь