Не спешите выбрасывать: 5 идей, которые помогут вдохнуть новую жизнь в старую одежду

Загляните в шкаф и внимательно просмотрите свой гардероб. Имеете вещи, которые годами не используются, а только собирают пыль?

Предлагаем вашему вниманию несколько идей осовременивания старой одежды. Вдохновляйтесь, творите и наслаждайтесь!

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Необычное декольте на платье

Фото miridei.com

Маленькое черное платье – незаменимый предмет гардероба каждой модницы. А такое нестандартное решение придаст женственности и изысканности вашему образу. Просто и стильно!

Дизайнерские тапочки своими руками

Фото sashe.ck

Подобные тапочки от итальянских дизайнеров стоят безумных денег. Однако вы можете создать авторскую обувь своими руками! Все, что понадобится, это: основа, декор, нити и игла.

Стильный аксессуар с мужской рубашки

Фото Fashion Diva Journal

Невероятно стильная идея, которая позволит вам выделяться среди остальных! Отрезаем воротничок и экспериментируем с украшениями.

Трендовый топ из старой футболки

Фото Naemi

В последние годы такие топы приобретают огромную популярность. Вы можете сделать его из обычной футболки. Для этого требуется минимум времени и затрат.

Изысканный апгрейд старой юбки

Если у вас есть старая юбка, которая уже вышла из моды, ей можно с легкостью вернуть актуальность. Вариаций декора множество, так что положитесь на собственное чувство стиля и дайте волю фантазии!

Фото burdastyle