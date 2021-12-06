Не удержалась: девушка эффектно заплясала после успешного собеседования

Американка так обрадовалась от успешного собеседования, что начала танцевать. Она думала, что ее никто не видит, но не заметила скрытую камеру.

Веселая ситуация случилась вблизи гриль-бара The Spot (США), куда девочка устроилась на работу. Забавно, что видео увидела руководительница заведения. Как она отреагировала – читайте дальше на Life 24.

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Все случилось за несколько минут после собеседования

Девушка вышла из бара с отличным настроением: она очень хотела попасть туда на работу – и ей все удалось! Эмоции настолько переполняли молодую американку, что та начала танцевать прямо посреди парковки.

Девушка переживала, чтобы никто этого не увидел, поэтому заранее оглянулась в разные стороны. Людей не было – и начались пляски!

Впрочем, она не увидела скрытую камеру / Скриншот инстаграм dakara_spence

Уже потом видео с зажигательными плясками опубликовала в своем инстаграме руководительница заведения Дакара Спэнс. Женщина была явно довольна, что новая подчиненная так хотела попасть на эту работу. К слову, видео набрало более 1,5 миллиона просмотров.

Итак, я только что взяла на работу эту молодую девушку. Такова была ее реакция, – написала Дакара.

Как оказалось, подчиненная вообще не подозревала, что ее кто-то снимает. Она просто невероятно обрадовала, что попала в это заведение.

Зажигательные танцы девушки можете просмотреть ниже

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