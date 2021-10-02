Не удержались: родственники подставили молодоженов во время медового месяца

Молодожены любезно приютили родственников у себя дома во время медового месяца. Когда молодые вернулись, то случился неприятный скандал: исчез свадебный торт.

Как объяснила невеста, они с любимым поехали отдохнуть после свадьбы всего на четыре дня. Между тем родственники мужа ночевали у них дома, потому что хотели сэкономить деньги на гостиницах и перелетах. Все было бы хорошо, но родные почему-то съели весь свадебный торт. Хотя молодожены просили этого не делать.

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Мы хотели заморозить часть свадебного торта, чтобы еще раз его попробовать на годовщину свадьбы... Когда мы с мужем вернулись из медового месяца, нашего торта уже не было. Он не был особенно дорогим, но мы четко сказали, что хотим его сохранить до следующей годовщины, – рассказывает невеста.

Пара хотела сохранить торт для следующей годовщины / Фото Unsplash

Родственники не считают себя виновными

Родные довольно забавно отреагировали на вопрос о свадебном торте. Они не только не извинились, но и считают, что помогли молодым.

Когда мы спросили об этом, то родственники сказали, что хранить свадебный торт в течение года – это ужасно. И они вообще сделали нам одолжение... Мы легко можем купить еще один торт, но я разочарована, что это разрушило традицию, которую мы хотели ввести, – продолжает авторка.

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Невеста разозлилась из-за такого отношения родственников. Пользователи Reddit поддержали ее: они считают, что родные поступили неправильно. Некто предлагал слишком радикальный вариант: