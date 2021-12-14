Не удержался: муж тайно потратил сбережения жены себе на подарок

Муж тайно купил себе новую приставку PS5 за деньги, которые откладывала жена для "экстренных ситуаций". Женщина отобрала подарок – и теперь любимый с ней не разговаривает.

Жена раскритиковала своего супруга на развлекательном ресурсе Reddit. Любимый с ней не согласен, ведь считает, что покупка новой приставки на Рождество – это действительно экстренная ситуация. Кстати, ему уже 37 лет.

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Что женщина сделала с подарком

Жена объяснила, что у них есть общий бюджет на продукты, "коммуналку" и т.д. Сюда они откладывают половину своих зарплат. Остальные деньги каждый тратит, как захочет. Обычно муж очень быстро спускает деньги, а жена откладывает определенную часть собственных средств на отдельную карту для экстренных ситуаций.

Мужчина имел доступ к этим деньгам, потому сделал для себя щедрый подарок на Рождество – приобрел Playstation 5. Понятно, что супруга очень возмутилась и забрала новенькую приставку.

"Я переупаковала приставку и думала вернуть ее в магазин. Но вспомнила, что сестра больше года пыталась найти PS5 для моего 13-летнего племянника. Поэтому я упаковала приставку, положила ей под елку и тихо объяснила, что произошло. Потом сестра дала мне за нее деньги", – рассказывает автор.

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Муж очень хотел приставку / Фото Unsplash

Муж болезненно отреагировал на "потерю"

Как только он узнал о судьбе подарка, то сразу взорвался: кричал и требовал, чтобы ему вернули новую приставку. Но жена отказалась это делать.

Теперь он дуется, отказывается разговаривать со мной и ведет себя как большой ребенок, – объясняет жена.

Пользователи Reddit поддержали женщину. По их мнению, мужчина поступил совсем неправильно: