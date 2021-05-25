Неформалка не узнала себя в зеркале после работы стилистов: фото

Эпатажная американка согласилась на небольшой эксперимент: она на один день отказалась от агрессивного макияжа и пошла к стилисту. Как она изменилась – далее в материале.

Джордан – оригинальный тату-мастер из Нью-Йорка, которая точно выделяется из толпы. Девушка носит исключительно темные вещи, пользуется светлым тональным кремом и цветными контактными линзами. На такой макияж она каждое утро тратит около часа своего времени.

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Люди часто думают, что я слишком большого мнения о себе. Даже мои друзья говорят, что я зазнаюсь. Но, эй, просто я такой себя вижу. Мне комфортно. И это не должно кого-то волновать, – объясняет тату-мастер.

Как выглядит Джордан

Девушка практически не помнит, как она выглядела до своей первой татуировки. Именно поэтому Джордан согласилась на эксперимент от ютуб-канала Truly. Ее попытались перевоплотить в образ "девушки из соседней квартиры" – тихой и спокойной куколки, которая очень любит яркие цвета и спокойную атмосферу.

Джордан рискнула – и была просто шокирована результатом. Девушке зарисовали все татуировки, сделали легкий макияж и одели в обычный одежду. Еще один элемент ее образа – парик со светлыми волосами.

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Девушку просто не узнать / Скриншот ютуб Truly

За перевоплощением Джордан следили ее друг Алекс и сестра Меган, которая заплакала, когда увидела результат. Она не помнила сестру такой еще с подросткового возраста.

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Джордан долго смотрела в зеркало и не могла поверить своим глазам – она ​​действительно выглядела как другой человек.

Джордан понравился макияж / Скриншот ютуб Truly

Девушка поблагодарила визажиста за такое перевоплощение, но сказала, что чувствует себя несколько незащищенно, поэтому все же выбирает свой привычный образ.