Необычные коллекции, которые вас удивят: интересная подборка

Коллекционирование интересно тем, что можно собирать буквально любые вещи. Кто-то любит классику: почтовые марки, открытки и т.п. Но иногда люди коллекционируют совершенно неожиданные вещи.

Герои нашей подборки показали свои очень необычные коллекции, которые реально вас удивят. Здесь просто все: от старых игрушечных телефонов – до причудливых открывалок. Возможно, эти люди вдохновят вас сделать собственную коллекцию интересных вещей!

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Крутая коллекция фотоаппаратов, которые сразу печатают фото

Фото reddit FizzyGizmo

Маски мексиканских лучадоров

Фото reddit NeedCoffee214

Огромная коллекция античных игральных карт

Фото reddit SirDufford

"Принес часть своей коллекции в офис"

Фото reddit tipnitty

Сколько галстуков!

Фото reddit jeremiah213

Различные ножницы

Фото reddit mediocrepantaloons

"Коллекционирую старые игрушечные телефоны"

Фото reddit Jujukitty14

"Не знаю, зачем мне столько свечей"

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото reddit thecolorcoder

Коллекция Lego из серии о "Гарри Поттере"

Фото reddit TerpinOne

Забавные открывалки

Фото reddit EatRocksAndBleed