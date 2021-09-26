Необычные коллекции, которые вас удивят: интересная подборка
Источник:Reddit
Коллекционирование интересно тем, что можно собирать буквально любые вещи. Кто-то любит классику: почтовые марки, открытки и т.п. Но иногда люди коллекционируют совершенно неожиданные вещи.
Герои нашей подборки показали свои очень необычные коллекции, которые реально вас удивят. Здесь просто все: от старых игрушечных телефонов – до причудливых открывалок. Возможно, эти люди вдохновят вас сделать собственную коллекцию интересных вещей!
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Крутая коллекция фотоаппаратов, которые сразу печатают фото
Фото reddit FizzyGizmo
Маски мексиканских лучадоров
Фото reddit NeedCoffee214
Огромная коллекция античных игральных карт
Фото reddit SirDufford
"Принес часть своей коллекции в офис"
Фото reddit tipnitty
Сколько галстуков!
Фото reddit jeremiah213
Различные ножницы
Фото reddit mediocrepantaloons
"Коллекционирую старые игрушечные телефоны"
Фото reddit Jujukitty14Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
"Не знаю, зачем мне столько свечей"
Фото reddit thecolorcoder
Коллекция Lego из серии о "Гарри Поттере"
Фото reddit TerpinOne
Забавные открывалки
Фото reddit EatRocksAndBleed