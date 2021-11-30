Как нестандартно украсить елку: интересный лайфхак с "дождиком"
Источник:тикток itstea____
Полчаса свободного времени и обычные ножницы – и ваша новогодняя красавица будет выглядеть просто роскошно даже с мишурой. Интересный лайфхак – дальше на Life 24!
Кажется, что может быть банальнее обычного "дождя"? Но нет! Австралийская блогерша по имени Тиана поделилась крутым советом, как оригинально украсить елку с помощью мишуры. Лайфхак оценили миллионы людей в тиктоке!
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Устали от классического "дождика" на елке? Сделайте вот это! – написала девушка в видео.
Блогерша Тиана / Скриншот тикток itstea____
Все очень просто
Девушка предлагает сделать из стандартного "дождика" небольшие звездочки для елки. Лучше для этого выбирать мишуру, внутри которой есть дротик: в таком случае украшения будут надежнее держаться на дереве.
Сначала обертываем "дождик" вокруг веточки и аккуратно отрезаем лишнюю часть. Если украшение не держится, тогда конечности можно легко завязать. В конце желательно поправить ниточки, чтобы они казались пушистыми.
Звездочка, которую сделала Тиана / Скриншот тикток itstea____
По словам девушки, чтобы украсить всю елку, она потратила всего полчаса. Это очень просто сделать: стоит лишь несколько раз потренироваться, чтобы все получалось идеально.Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Может быть, такой декор не всем понравится. Но я думаю, что она (елка) милая, – добавила Тиана.
Декор елки со звездочками / Скриншот тикток itstea____
Как девушка сделала такие украшения – можете посмотреть на видео
Ролик Тианы набрал 1,7 миллиона просмотров и более тысячи комментариев. Людям понравился интересный совет от блогерши.