Как нестандартно украсить елку: интересный лайфхак с "дождиком"

Полчаса свободного времени и обычные ножницы – и ваша новогодняя красавица будет выглядеть просто роскошно даже с мишурой. Интересный лайфхак – дальше на Life 24!

Кажется, что может быть банальнее обычного "дождя"? Но нет! Австралийская блогерша по имени Тиана поделилась крутым советом, как оригинально украсить елку с помощью мишуры. Лайфхак оценили миллионы людей в тиктоке!

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Устали от классического "дождика" на елке? Сделайте вот это! – написала девушка в видео.

Блогерша Тиана / Скриншот тикток itstea____

Все очень просто

Девушка предлагает сделать из стандартного "дождика" небольшие звездочки для елки. Лучше для этого выбирать мишуру, внутри которой есть дротик: в таком случае украшения будут надежнее держаться на дереве.

Сначала обертываем "дождик" вокруг веточки и аккуратно отрезаем лишнюю часть. Если украшение не держится, тогда конечности можно легко завязать. В конце желательно поправить ниточки, чтобы они казались пушистыми.

Звездочка, которую сделала Тиана / Скриншот тикток itstea____

По словам девушки, чтобы украсить всю елку, она потратила всего полчаса. Это очень просто сделать: стоит лишь несколько раз потренироваться, чтобы все получалось идеально.

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Может быть, такой декор не всем понравится. Но я думаю, что она (елка) милая, – добавила Тиана.

Декор елки со звездочками / Скриншот тикток itstea____

Как девушка сделала такие украшения – можете посмотреть на видео

Ролик Тианы набрал 1,7 миллиона просмотров и более тысячи комментариев. Людям понравился интересный совет от блогерши.