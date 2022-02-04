Неудачная свадьба: худшие платья невест в истории кино

Свадебные сцены в фильмах особенно завораживают, ведь обычно для них с особым вниманием выбирают наряды женихам и гостям.

Однако в этих лентах невесты предстали в очень странных образах и вызывали скорее разочарование, чем восхищение. Мы собрали в нашем материале самые неудачные платья невест.

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Худшие платья невест в кино

"Подружки невесты"



Свадебное платье героини Лилиан / Кадр из фильма

Главная героиня комедийной ленты Лилиан решила для особого события заказать платье у лучшей подруги Энни. Для этого она даже полетела в Париж. Но многослойный белый наряд скорее разочаровал невесту, а ее фата была похожа на большой беспорядочный головной убор.

"Когда Гарри встретил Салли"



Неудачная одежда для Мари / Кадр из фильма

Еще одна романтическая комедия, которая разочаровала свадебным нарядом невесты. Главная героиня Мари буквально "утопилась" в большом белом платье. Ее фигуру утаил большой корсет, а ноги были закрыты многослойной юбкой. Неудачный образ дополняет объемная фата, которая только ухудшала визуальное восприятие.

"Предложение"



Ну очень большое свадебное платье / Кадр из фильма

Невеста Маргарет в фильме "Предложение" планировала выйти замуж в семейной реликвии и надела платье бабушки жениха. Как выяснилось, наряд совсем не подходили для ее фигуры, поэтому она обратилась к портнихе.

"Поездка в Америку"



Помпезный наряд для принцессы / Кадр из фильма

Еще одна героиня, которая буквально превратилась в "зефир", когда надела свой особый наряд. Свадьба Лизы и принца Акима запомнилась всем пышным платьем с блестками в розовом цвете.

"Моя большая греческая свадьба"



Максимализм, испортивший образ / Кадр из фильма

Преувеличили с образом невесты и костюмеры фильма "Моя большая греческая свадьба". Они одели Тулу Портокалос в объемное платье с блестками, посередине украшенное большими розами, кружевом, драгоценными украшениями, массивным колье и высокой фатой.

"Четыре свадьбы и одни похороны"



Устаревший наряд для невесты / Кадр из фильма

Главная героиня Керри, как и ожидалось, выбрала не самое лучшее свадебное платье для своего особого события. Минималистичный наряд прямого кроя с кружевным верхом выглядит слишком устаревшим и немного большим. А в сочетании с изысканными белыми вечерними перчатками образ становится еще неуместнее.

"Как отбить невесту"



Образ из фильма "Как отбить невесту" / Кадр из фильма

Платье невесты Ханны во время церемонии вызывает множество вопросов. Если клетчатый пояс можно еще рассматривать как шотландскую традицию, то неуклюжие кружевные рукава и складки объяснить никак нельзя.

"Форрест Гамп"



Невеста в фильме "Форрест Гамп" / Кадр из фильма

Лента "Форрест Гамп" также отметилась не самым стильным платьем Дженни. Долгожданная свадьба главных героев на самом деле немного разочаровала образами. Невеста надела наряд в провинциальном стиле с длинными рукавами и пуговицами, а дополнила все цветочной короной.