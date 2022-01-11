Неудачная татуировка: девушка в истерике из-за забавной ошибки мастера

Американка продемонстрировала свою неудачную татуировку – и стала настоящей знаменитостью в сети. Тату-мастер неправильно ее понял: рисунок получился немного другим.

Девушка по имени Иззи рассказала историю неудачного похода в тату-салон в своем тиктоке izzy38255. На сегодня видео набрало более 3 миллионов просмотров.

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Тату-мастер немного напутал

Если вы решились сделать татуировку, то обязательно подробно объясните все тату-мастеру. Ведь исправлять рисунок – это всегда дополнительное время и деньги.

Иззи хотела сделать небольшую татуировку на руке в виде кнопочного телефона. На экране должны быть написаны Missed calls ("Пропущенные звонки"). Это намек на одноименную песню исполнителя Мака Миллера, скончавшегося в 2018 году.

Блогерша Иззи / Скриншот тикток izzy38255

Уже во время сеанса Иззи попросила у мастера, чтобы татуировка была совсем крохотной – около 2-3 сантиметров. Но специалист немного неправильно ее понял. Рисунок получился довольно большим, а на экране телефона он написал: "Missed calls 2-3X" (2-3 пропущенных звонка – Life 24).

Это была уже 16 татуировка для Иззи, поэтому она вообще не думала, что может случиться какая-нибудь беда. Тем более, девушка не смотрела, как мастер набивает рисунок, ведь в тот момент лежала на спине. Как только она посмотрела на тату, то у нее просто не осталось слов.

Как исправить эту нелепую ошибку? Я плачу, – сказала девушка во время видео

Ролик смотрите ниже

Пользователи тиктока стали успокаивать девушку. По мнению многих людей, никто вообще не догадается, что татуировка немного неудачна:

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