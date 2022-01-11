Неудачная татуировка: девушка в истерике из-за забавной ошибки мастера
Источник:тикток izzy38255
Американка продемонстрировала свою неудачную татуировку – и стала настоящей знаменитостью в сети. Тату-мастер неправильно ее понял: рисунок получился немного другим.
Девушка по имени Иззи рассказала историю неудачного похода в тату-салон в своем тиктоке izzy38255. На сегодня видео набрало более 3 миллионов просмотров.
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Тату-мастер немного напутал
Если вы решились сделать татуировку, то обязательно подробно объясните все тату-мастеру. Ведь исправлять рисунок – это всегда дополнительное время и деньги.
Иззи хотела сделать небольшую татуировку на руке в виде кнопочного телефона. На экране должны быть написаны Missed calls ("Пропущенные звонки"). Это намек на одноименную песню исполнителя Мака Миллера, скончавшегося в 2018 году.
Блогерша Иззи / Скриншот тикток izzy38255
Уже во время сеанса Иззи попросила у мастера, чтобы татуировка была совсем крохотной – около 2-3 сантиметров. Но специалист немного неправильно ее понял. Рисунок получился довольно большим, а на экране телефона он написал: "Missed calls 2-3X" (2-3 пропущенных звонка – Life 24).
Это была уже 16 татуировка для Иззи, поэтому она вообще не думала, что может случиться какая-нибудь беда. Тем более, девушка не смотрела, как мастер набивает рисунок, ведь в тот момент лежала на спине. Как только она посмотрела на тату, то у нее просто не осталось слов.
Как исправить эту нелепую ошибку? Я плачу, – сказала девушка во время видео
Ролик смотрите ниже
Пользователи тиктока стали успокаивать девушку. По мнению многих людей, никто вообще не догадается, что татуировка немного неудачна:
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- Ничего страшного, всякое происходит. По крайней мере, теперь у тебя есть веселая история, связанная с татуировкой.
- Не переживай, хоть это действительно смешно.
- Рисунок получился хорошим. Не парся по пустякам.
- Поверь, никто не поймет, что с татуировкой что-то не то.