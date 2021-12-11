Невеста в 77: женщина поразила сеть перевоплощением

Выходить замуж никогда не поздно, даже когда тебе 77. Это доказала женщина из США.

Подготовка к свадьбе – это всегда важный этап. Женщина доверила его правильным стилистам, создавшим просто удивительный образ.

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Женщина поразила сеть перевоплощением

Зрелая невеста поразила всех пользователей тиктока своим перевоплощением, а видео уже стало вирусным. Она решила подготовиться к свадьбе и сделала макияж и прическу в салоне. И это решение было великолепным, ведь смотрелась в день свадьбы она просто невероятно.

Стилисты нанесли фиолетовый ополаскиватель, чтобы убрать седину с ее волос, изменили цвет и форму стрижки. Завершающим штрихом был нежный праздничный макияж, дополнивший образ.



Невероятная невеста в 77 / Скриншот с видео

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Когда женщина увидела свое новое изображение в зеркале, она была в шоке и не поверила в такую ​​трансформацию. Пользователи также были поражены: