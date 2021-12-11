Невеста в 77: женщина поразила сеть перевоплощением
Источник:The Sun
Выходить замуж никогда не поздно, даже когда тебе 77. Это доказала женщина из США.
Подготовка к свадьбе – это всегда важный этап. Женщина доверила его правильным стилистам, создавшим просто удивительный образ.
Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic брют и курица, запеченная с картофелем
Женщина поразила сеть перевоплощением
Зрелая невеста поразила всех пользователей тиктока своим перевоплощением, а видео уже стало вирусным. Она решила подготовиться к свадьбе и сделала макияж и прическу в салоне. И это решение было великолепным, ведь смотрелась в день свадьбы она просто невероятно.
Стилисты нанесли фиолетовый ополаскиватель, чтобы убрать седину с ее волос, изменили цвет и форму стрижки. Завершающим штрихом был нежный праздничный макияж, дополнивший образ.
Невероятная невеста в 77 / Скриншот с видео
Когда женщина увидела свое новое изображение в зеркале, она была в шоке и не поверила в такую трансформацию. Пользователи также были поражены:
- "Выглядит на 30 лет моложе".
- "Я не думаю, что возраст имеет значение. Никогда не поздно встретить свою вторую половинку. Надеюсь, ваш день так же прекрасен, как и вы".
- "Потрясающая трансформация. Прекрасная женщина".
- "Она выглядела такой счастливой, когда смотрела в зеркало, подарок просто потрясающий!"