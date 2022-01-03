Невеста в черном: история невероятной свадьбы и бегства

Пара решила устроить нетрадиционную свадьбу. Молодые сбежали из страны и устроили невероятную церемонию.

Лорен Стюарт и Джо Лорис познакомились в колледже, они вместе уже 9 лет. В ноябре 2020 года Лорис сделал предложение Стюарт, но пара не планировала громкой свадьбы. Тогда влюбленные придумали кое-что очень креативное.

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Надела черное платье и сбежала из страны: оригинальная свадьба

Молодожены планировали провести свадьбу во время пандемии. Они не хотели громких празднеств и думали разделить этот праздник с самыми родными в их доме. Однако впоследствии Стюарт увидела в Интернете невероятные виды Исландии и вместе с Лорисом они запланировали "бегство". Для подготовки к особому событию у девушки был всего 1 месяц. Ее свадьба не была традиционной, поэтому и наряд она хотела выбрать подходящий. Она мечтала о черном платье.

Я знала, что хочу черное платье, но не нашла ничего, что бы мне понравилось,

– делится Стюарт.

Тогда девушка случайно наткнулась в тиктоке на аккаунт Бекки Финли, которая шьет свадебные платья на заказ. Она не медля написала портнихе и та согласилась создать идеальный наряд для Стюарт всего за месяц. Бекка выслушала все пожелания невесты и нарисовала эскиз свадебного платья, в которое невеста влюбилась сразу.



Эскиз свадебного наряда / Фото Insider

Я никогда не примеряла свадебные платья к этому моменту. Очевидно, я хотела, чтобы оно было черным и имело корсетный лиф,

– рассказывает Стюарт.

Свадебное платье получилось просто невероятное, у него были обнаженные плечи, пышная юбка с глубоким вырезом и объемные рукава из черной сетки. Свадебный наряд выглядел фантастически, сразу влюбил в себя владелицу и стоил 1000 долларов.

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Для того чтобы в день свадьбы невесте было тепло, она позаботилась о деталях: докупила черную накидку и бежевые теплые лосины, которые идеально подходили под цвет кожи. В них она могла смело позировать. Дополнила образ Стюарта массивными ботинками и ярким букетом. Она была счастлива, ведь смогла создать эффектный свадебный образ, о котором всегда мечтала.



Невеста в черном / Фото Insider

Когда Джо Лорис впервые увидел свою любимую, он не сдержал эмоций и заплакал. Пара дала обеты и обменялась кольцами рядом с голубой лагуной, покрытой льдом.

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Сначала молодожены планировали провести церемонию на черных песчаных пляжах, которые, как выяснилось, были переполнены людьми. Тогда они сменили локацию.

Когда мы подъезжали к черному песчаному пляжу, мы проехали мимо этой лагуны, и она была такого яркого, ледяного голубого цвета. Тогда мы поняли, что лагуна – идеальное место,

– делится невеста.



Свадьба в Исландии / Фото Insider