Невеста надела специальное свадебное платье, чтобы удивить своего незрячего жениха

Платье, которое выбрала американка Келли на свою свадьбу, было создано специально для того, чтобы ее незрячий жених смог ее "увидеть". Касаясь платья, мужчина по имени Энтони мог представить, какой наряд одела его избранница.

Пара вышла поженилась в ноябре 2021 года. До этого молодожены встречались 4 года.

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По словам Келли Энн Ферраро, идея сделать тактильное платье пришлась ей по душе, когда она вспомнила первое свидание с Энтони.

Чем занимается Энтони

Энтони Ферраро – известный спортсмен-паралимпиец, музыкант и мотивационный спикер. Мужчина активно ведет страницу в Энтони Ферраро – известный спортсмен-паралимпиец, музыкант и мотивационный спикер. Мужчина активно ведет страницу в инстаграме , где на него подписалось более 73 тысяч пользователей. Энтони стал героем документального фильма о жизни незрячих спортсменов.

С Келли Энтони познакомился в 2017 году. Девушка узнала, что у мужчины нет трости или компаньона-поводыря, что ее очень удивило.

Келли схватилась за меня и помогала мне остаток дня. Я подумал: "Эта девушка замечательная",

– рассказал Энтони.

Месяц спустя он пригласил девушку на свидание. Для рандеву Келли купила новое платье из бархата, чтобы Энтони мог "почувствовать, как оно выглядит". Это благородное действие поразило мужчину и стало важным событием в жизни Энтони.



Для свадьбы Келли выбрала особое платье / Фото из инстаграммы Энтони

Через 4 года пара расписалась. Чтобы порадовать Энтони и предоставить ему полноценный опыт свадьбы, девушка решила приобрести особое свадебное платье. Наряды имел цветочное тиснение, бархатный пояс и кружево. К платью Келли добавила жакет с длинными бархатными кистями.

Я был в шоке. Это был бархат, как на наше первое свидание. Когда я чувствовал платье, это просто создавало в моем мозгу образ ангела, это было невероятно,

– сказал Энтони.