Невеста сделала сюрприз одиноким гостям на свадьбе: женщины очень довольны

Невеста придумала интересное решение, как познакомить между собой одиноких женщин и мужчин на свадьбе. Нестандартный способ понравился всем гостям, но случился забавный нюанс.

Невеста Кэти рассказала об оригинальном лайфхаке в своем тиктоке katieciabotti. Многим пользователям соцсети он тоже понравился! В настоящее время видео набрало 1,5 миллиона просмотров.

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Сперва все задумывалось как маленький сюрприз для незамужних подружек. Кэти составила специальный список, куда вписала всех одиноких мужчин, которые придут на свадьбу. Девушки получили небольшое "резюме" о гостях за неделю до праздника.

Я отправила своим незамужним подружкам список всех мужчин без пары, разбитый на две группы – друзей и представителей семьи. Там указала рост, их роль на свадьбе, в какой сфере они работают и где живут, – рассказывает невеста.

Конечно, женщины были рады такой ценной информации. Но на свадьбе все пошло немного не по плану. Впрочем, это сделало праздник еще более веселым!

Как отреагировали мужчины

Смешно, но женщины случайно проговорились об этом списке на свадьбе. Мужчины узнали и очень хотели на него посмотреть: всем было интересно, что невеста о них написала. Но там не было ничего обидного – просто факты и все.

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По словам невесты, это очень помогло людям познакомиться на свадьбе. Однако она не призналась, переросло ли чье-то общение во что-то большее. Но это, конечно, дело времени и предпочтений!

В своем видео Кэти показала список, где можно увидеть имена мужчин. Пользователи тиктока в шутку это обыграли: