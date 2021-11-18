Невеста внезапно встала с инвалидной коляски на свадьбе: гости не сдерживали слез

Невеста Челси Хилл из Лос-Анджелеса искренне удивила гостей на свадьбе. Женщина неожиданно поднялась с инвалидной коляски, чтобы пройтись к алтарю. Реакция жениха – невероятно трогательная.

29-летняя Челси пострадала в автокатастрофе еще в 2010 году. С тех пор женщина парализована ниже пояса: она передвигается с помощью инвалидной коляски. Но в день своей свадьбы Челси настойчиво хотела стоять бок о бок со своим женихом.

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Как ей удалось это сделать

Чтобы воплотить свою мечту, Челси воспользовалась специальными подтяжками для ног и ходулями. Также ей помогал отец, который поддерживал дочь всю жизнь. Он провел ее к алтарю.

Прогулка с отцом по проходу была такой особенной. Каждое мгновение. Каждый вдох… Я никогда не забуду этот момент с отцом, – рассказывает невеста.

Невеста признается, что всю жизнь мечтала пройтись к алтарю. Они часто говорили об этом со своим отцом. А сейчас – невероятно счастливы, что удалось все организовать.

Жених не ожидал, что возлюбленная поднимется с коляски / Фото Asha Bailey Photography

Свадебный фотограф Аша Бейли опубликовала небольшое слайд-шоу этого момента в своем тиктоке. Видео уже набрало более 200 тысяч просмотров. Обязательно его посмотрите!

@ashajpg she said she dreamed of the day she’d look her husband in the eye on their wedding day, and she did that ♬ In This Shirt - The Irrepressibles

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Челси говорила, что мечтала о дне, когда она смогла бы посмотреть своему мужу в глаза в день их свадьбы. И она сделала это, – написала Аша под видео.

Отрывок из свадебного видео – ниже

Пользователи тиктока были тронуты от этого момента. Они невероятно рады за Челси, которая воплотила в жизнь свою мечту: