Невеста возмутилась из-за украшения подруги: они теперь не разговаривают

Невеста не могла успокоиться из-за ожерелья подружки, которое она надела на свадьбу. Она попросила его снять, но девушка отказалась. Конфликт так и не удалось вовремя разрешить.

Расстроенная подружка теперь не знает, правильно ли сделала, что надела красивое ожерелье на свадьбу. По ее словам, они общались с невестой еще со времен старшей школы – сейчас им по 30 лет. А теперь подруга вообще не отвечает на сообщение больше недели.

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Украшение подарил муж специально для свадьбы

Подружка должна была идти на свадьбу вместе со своим мужем. Однако у него заподозрили Covid за 5 дней до праздника, потому женщина уехала одна. За два месяца до этого, как раз к 5-й годовщине отношений, муж подарил любимой красивое ожерелье из натурального опала на золотой цепочке. Оно прекрасно дополняло платье, которое подружка собиралась надеть на свадьбу.

Я спросила у Мэри (невеста – Life 24) в нашем групповом чате, можем ли мы надеть наши собственные украшения на свадьбу. Она ответила, что без проблем, – написала автор.

Молодая разрешила дружкам надеть собственные украшения на свадьбу / Фото Unsplash

Ожерелье испортило настроение невесте

В день свадьбы все девушки встретились с самого утра для фотосессии. Невеста сначала попросила у дружки поменяться ожерельем на время праздника. Ведь существует такая традиция, что молодая должна надеть что-нибудь одолженное.

"Я постаралась вежливо сказать ей, что это муж подарил мне на годовщину. Тем более что его не будет на самой свадьбе, поэтому я хотела бы сама носить ожерелье", – вспоминает дружка.

Остальные девушки настойчиво рекомендовали поменяться, чтобы не портить праздник невесте. После еще одного отказа они вообще предложили снять украшение. Ведь оно выглядело лучше, чем ожерелье невесты. Но дружка и здесь не согласилась.

"На меня "бросали" много неприятных взглядов во время церемонии и празднования. Чувствовала себя просто ужасно. После первого танца сестра Мэри подошла ко мне, чтобы рассказать, как невеста расстроилась", – отмечает дружка.

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Пользователи Reddit поддержали авторку. Многие считают, что невеста сделала целый спектакль из-за обычного ожерелья.