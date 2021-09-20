Ничего себе: 10 людей, которым повезло сфотографировать что-то уникальное
Источник:Reddit
Этим людям посчастливилось запечатлеть на камеру явления или просто нестандартные ситуации, которые вообще мало кто видел. Как хорошо, что они вовремя сориентировались и смогли все сфотографировать!
Пользователи Reddit поделились наиболее особенными фотографиями, которые они делали за свою жизнь. Кто-то увидел на своем дворе оленя-альбиноса, а кому-то удалось поймать на камеру довольно необычное оптическое явление, которое немного жутко выглядит.
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"Сфотографировал брокенского призрака!" (Редкое оптическое явление, во время которого можно увидеть свою тень на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном Солнцу. Иногда там могут быть цветные кольца – глория)
Фото reddit Josh_opflow
Попал ножом прямо в рукоятку другого ножа
Фото reddit sword-scar
4 поколения Honda Civics в одном пробке
Фото reddit Chocolate1ce
Забавная оптическая иллюзия
Фото reddit daviddensc
Посмотрите, как девушка бросила топор!
Фото reddit whatthechucks
Курица снесла круглое яйцо
Фото reddit QueerInTheNorth
Стрела разделила травинку
Фото reddit likealilolosingairДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
"Увидел оленя-альбиноса у своего дома"
Фото reddit mannlicious
Лиса села возле скульптуры лисы
Фото reddit dannyalaska
"Я летела одна в самолете!"
Фото reddit shadybaby22