Никто не угадал ее возраст: женщина удивляет сеть своей внешностью

Женщина поразила пользователей тиктока своим возрастом. Она выглядит как минимум на 20 лет моложе.

Секрет вечной молодости и красоты все еще удалось открыть не всем. Кто-то утверждает, что он кроется за здоровым образом жизни, а кто-то предпочитает косметические процедуры и инъекции красоты. Однако эта женщина, кажется, смогла сорвать природный джекпот и получила доступ к реальной сыворотке молодости.

Интересно "Мачеха младше меня": девушка шокирована выбором отца

Женщина выглядит гораздо моложе

Почти никто из подписчиков не смог угадать, сколько лет Франсис Пенни из тиктока. Пользователь снимает популярные видеотренды с подругами, делится своей жизнью и много танцует.

Недавно она решила рассказать о своем возрасте, чем шокировала подписчиков. Для видео она надела короткое миниплатье и написала, что воспитывает взрослую дочь. Тогда рассказала, что люди часто не верят в ее настоящий возраст и добавила, что ей 46. Однако внешность женщины совсем не выдает ее лет: лицо Фрэнсиса гладкое, а тело подтянутое и красивое. Женщина чувствует себя молодой в душе, и именно это позволяет ей так выглядеть.



Никто не верит, что ей 46 / Скриншот с видео

Пользователи тиктока поделились своими впечатлениями в комментариях: они были шокированы таким открытием: