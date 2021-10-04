О чем категорически нельзя говорить на первом свидании: 5 запретных тем

Именно после разговора с избранником на первом свидании можно сразу же понять, будет ли второе. Однако чтобы романтическая встреча прошла действительно успешно, нужно избегать неудачных тем, которые только создадут неловкую ситуацию.

Об этом рассказала психолог и тренер по здоровому мышлению Ольга Керхер. Она выделила 5 основных тем, на которые лучше не разговаривать на первом же свидание или хотя бы отложить их на будущие встречи, когда между вами выстроится соответствующий уровень доверия.

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Акцент на достижениях

Романтическое свидание – то не собеседование, где претендент должен правильно отвечать на вопросы и принести свое резюме со всеми профессиональными успехами. Такие разговоры могут создать излишнее напряжение.

Конечно, поинтересоваться, чем занимается человек лишним не будет, однако не надо сосредоточиваться только на этом и скрупулезно расспрашивать о результатах, достижениях и т.д.

Критиковать свое тело

Не все умеют правильно реагировать на комплименты, да и не все их любят. Однако последнее, что нужно делать, когда вам сделали комплимент – это оправдываться. Когда человек с восторгом говорит, какая у вас красивая прическа, а вы начинаете рассказывать о ее недостатках: и парикмахерская была дешевая, и вот здесь локон постоянно выпадает, и волосы не в лучшем состоянии...

В ответ на комплимент не надо оправдываться / Фото Pexels

Лучше просто сказать: "Спасибо" или предупредить собеседника, что комплименты внешности вам не нравятся вообще.

Спрашивать о заработке

Деньги могут быть достаточно болезненной темой. Подробные расспросы о заработке и расходах могут составить у человека впечатление, что его банально хотят использовать. Поэтому финансового вопроса нужно касаться или позже или же очень осторожно.

Хвастаться покупками

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Каждому хочется поделиться с ближним своими последними успехами, однако демонстративно хвастаться перед малознакомым человеком новым дорогими часами, несколькими машинами или сумочкой – признак плохих манер.

Кажется, что человеку больше просто не о чем рассказать, если он так сильно сосредоточен на материальных благах.

Не стоит говорить только о своих материальных достижения / Фото Pexels

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Вспоминать бывших

Вполне нормально спросить друг друга об опыте в отношениях, однако не стоит нырять в ностальгию и говорить об этом весь вечер. Вы же пришли на свидание узнать нового интересного вам человека, а не в десятый раз жаловаться на травматические предыдущие отношения или еще лучше – рассказывать о всех преимуществах бывшего? Постороннему человеку такие подробности совсем неинтересно, а иногда и неприятно слушать.