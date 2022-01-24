Одинокая красавица: девушку не зовут на дни рождения из-за… красоты
Источник:The Sun
Быть всегда в центре внимания и выглядеть прекрасно – это похоже на мечту многих девушек, которая на самом деле может быть очень обманчивой.
25-летняя девушка рассказала историю, как ее внешность привела к потере друзей и одиночеству. Близкие знакомые просто начали его игнорировать.
Интересно Тренд на качество и как это разрушать стереотипы вина Украины, – СЕО SHABO Гиорги Иукуридзе
Девушка потеряла друзей из-за красоты
Лили Питфилд поделилась своей трагической историей красивой внешности. Она рассказала, как в прошлом потеряла друзей, из-за красоты.
Им не нравилось, что я была в центре внимания. Хотя я действительно не хотела быть,
– рассказывает Лили.
Девушка говорит, что некоторые знакомые отказывались звать ее на дни рождения и другие празднования, чтобы она не "украла" у них внимание. Особую зависть девушка вызвала у подруг, которые почему-то считали ее соперницей и относились не очень хорошо.
Потеряла друзей из-за красоты / Фото The Sun
Это огорчает, потому, что я добра и скромна. Меня воспитывали так, что нужно быть красивой внутри и снаружи
– делится девушка.
Лили поняла, что ее внешность привлекает внимание прохожих, когда ей было 18. Особенно искренне она удивлялась, когда ее угощали во время вечеринок коктейлями и постоянно пытались познакомиться. Знаки внимания помогли девушке стать уверенной в себе.