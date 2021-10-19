Официантки известного заведения жалуются на новую форму: все из-за коротких шорт

Новая форма в сети заведений Hooters (США) изрядно удивила многих официанток. Шорты теперь настолько короткие, что буквально похожи на нижнее белье. Не всем нравится такая откровенность.

Новый дресс-код ввели только в этом месяце. Некоторые официантки показали, как отличается предыдущая форма от нынешней. Было откровенно. А стало – очень откровенно.

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Пользовательница тиктока theflathootersgirl надела новые шорты. Они настолько короткие, что едва скрывают ягодицы девушки. И она явно не в восторге от этого.

Еще год назад, когда я начала здесь работать, я не была согласна на такую ​​униформу... Шорты ничего не скрывают. И это реальная проблема, – рассказала девушка.

Старые шорты / Скриншот тикток theflathootersgirl

Новые шорты / Скриншот тикток theflathootersgirl

Блогерша считает, что это слишком

20-летняя официантка Жизель подробно показала, как изменилась форма. Сначала кажется, что девушка просто надела купальник. Но нет – она ​​должна работать в таких шортах.

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Правда, некоторым понравились новые шорты. Работница по имени Лекси вполне довольна переменами.

Под хэштегом #hooterstiktok и #hooters можно найти несколько десятков видео с отзывами на новую форму. Сейчас в компании никак не отреагировали на жалобы. Hooters – сеть заведений в США, "изюминка" которой – откровенная униформа для официанток.