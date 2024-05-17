Остаться незаметной не получится: что такое трендовое яркое окрашивание "вишневая кола"

Окрашивание – один из самых простых способов обновить образ и сделать его ярким. Тем более, что в этом сезоне в тренде необычный тон "вишневая кола".

Как выглядит этот яркий и насыщенный оттенок, что легко подчеркнет индивидуальность и стиль, рассказываем далее.

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Что такое окрашивание "вишневая кола"

Окрашивание "вишневая кола" сочетает в себе красные и коричневые оттенки и выглядит очень выразительно. Оформить такую прическу довольно просто: процесс в этом случае по сути не отличается от обычного мелирования.

Как выглядит трендовое окрашивание: смотрите фото

В то же время, чтобы такой тон дольше оставался ярким и насыщенным, за ним важно правильно ухаживать. Стоит использовать специальные шампуни и кондиционеры для окрашенных волос, а также не перегревать локоны феном или другими инструментами.

Кому подходит "вишневая кола"

Весна – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж підіймуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого весняного образу.

Лучше всего такое колорирование подходит брюнеткам, однако разнообразить свой стиль с помощью ярких прядей могут и блондинки или рыжие.

Главное здесь – правильно подобрать цвет и научиться ухаживать за волосами после окрашивания.