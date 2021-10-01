Они меняются: 10 оригинальных татуировок, которые вас удивят
Источник:Reddit
Талантливые мастера сделали героям нашей подборки нестандартные татуировки, которые могут "шевелиться". Одно движение – и рисунок волшебно оживает. Выглядит все действительно оригинально!
Понятно, что такие татуировки делают только на тех участках тела, которые можно сгибать. Именно это помогает оживить весь рисунок. Оцените эти невероятные работы от тату-мастеров. Возможно, и вы захотите похожую татуировку!
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Бабочка размахивает крыльями
Фото инстаграм bryn.beer_official
Пожалуй, это сделал работник барбершопа
Фото инстаграм eldersigntattoo
А рыбка кусается!
Фото инстаграм taultattoo
Русалочка оживает
Фото инстаграм roselinebucher
Какая красивая бабочка!
Фото инстаграм jblat.tattoos
Кусь!
Фото инстаграм jemmaleetattoo
Локоть движется – бабочка тоже!
Фото инстаграм blacklotustattoostudio
Кто-то очень любит кино!
Фото инстаграм burakerengulerДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
И даже протез ноги. Интересно-интересно
Фото инстаграм ___kein.mensch___
Вау!
Фото инстаграм geeroetattoo