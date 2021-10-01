Они меняются: 10 оригинальных татуировок, которые вас удивят

Талантливые мастера сделали героям нашей подборки нестандартные татуировки, которые могут "шевелиться". Одно движение – и рисунок волшебно оживает. Выглядит все действительно оригинально!

Понятно, что такие татуировки делают только на тех участках тела, которые можно сгибать. Именно это помогает оживить весь рисунок. Оцените эти невероятные работы от тату-мастеров. Возможно, и вы захотите похожую татуировку!

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Бабочка размахивает крыльями

Фото инстаграм bryn.beer_official

Пожалуй, это сделал работник барбершопа

Фото инстаграм eldersigntattoo

А рыбка кусается!

Фото инстаграм taultattoo

Русалочка оживает

Фото инстаграм roselinebucher

Какая красивая бабочка!

Фото инстаграм jblat.tattoos

Кусь!

Фото инстаграм jemmaleetattoo

Локоть движется – бабочка тоже!

Фото инстаграм blacklotustattoostudio

Кто-то очень любит кино!

Фото инстаграм burakerenguler

И даже протез ноги. Интересно-интересно

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото инстаграм ___kein.mensch___

Вау!

Фото инстаграм geeroetattoo