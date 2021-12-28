Они оживают: 10 оригинальных татуировок, которые вас удивят

Движущиеся тату выглядят очень эффектно. Одно небольшое движение – и рисунок волшебно оживает. Подборка особенных татуировок – дальше на Life 24!

Герои нашей подборки порадовали себя такими нестандартными рисунками. Обычно их набивают на руках, у колена и других частях тела, которые могут сгибаться. Но один отчаянный мужчина вообще сделал такую татуировку на всю ногу. Взгляните на эти крутые рисунки!

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Моль с огромными крыльями

Фото инстаграм izzy.inkz

Если не сгибать, то лицо довольно смешно смотрится

Фото инстаграм veksvanhilliktattoo

Ого!

Фото инстаграм veksvanhilliktattoo

Как вам такое?

Фото инстаграм jblat.tattoos

Жутко!

Фото инстаграм veksvanhilliktattoo

Это лучшая татуировка!

Фото инстаграм kldst.tattoo

Кто-то очень любит гусениц!

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Фото инстаграм m.a.i.a.tattoo

Рог оленя

Фото инстаграм andgy_sloan

Бу!

Фото инстаграм veksvanhilliktattoo

Раз – и хвостик поднялся

Фото инстаграм _nukeleo