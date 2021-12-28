Они оживают: 10 оригинальных татуировок, которые вас удивят
Источник:Инстаграм
Движущиеся тату выглядят очень эффектно. Одно небольшое движение – и рисунок волшебно оживает. Подборка особенных татуировок – дальше на Life 24!
Герои нашей подборки порадовали себя такими нестандартными рисунками. Обычно их набивают на руках, у колена и других частях тела, которые могут сгибаться. Но один отчаянный мужчина вообще сделал такую татуировку на всю ногу. Взгляните на эти крутые рисунки!
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Моль с огромными крыльями
Фото инстаграм izzy.inkz
Если не сгибать, то лицо довольно смешно смотрится
Фото инстаграм veksvanhilliktattoo
Ого!
Фото инстаграм veksvanhilliktattoo
Как вам такое?
Фото инстаграм jblat.tattoos
Жутко!
Фото инстаграм veksvanhilliktattoo
Это лучшая татуировка!
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Кто-то очень любит гусениц!
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