Опасное знакомство онлайн: женщина влюбилась в заключенного

Женщина познакомилась онлайн с мужчиной, сейчас отбывающим срок в тюрьме. Она влюбилась в него и захотела встретиться.

Они долго переписывались и уже долго знают друг друга. Чтобы увидеть своего нового кавалера, девушка преодолела более 6 тысяч километров.

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Женщина познакомилась с мужчиной из тюрьмы

Кэти живет в Великобритании. Она начала переписываться с Дэнни, а потом поняла, что влюбилась в парня. Ее не испугало то, что он сейчас отбывает срок в тюрьме в 6000 километрах. В своем токтоке девушка рассказывает о знакомстве и отношения с мужем. Дэнни уже отсидел 5 лет за преступления, включающие вооруженное ограбление, хранение огнестрельного оружия и незаконных веществ. Парню осталось сидеть 3 года и женщина планирует ждать своего возлюбленного.

Я написала заключенному и случайно влюбилась. Он сделал на мой день рождения татуировку на безымянном пальце,

– рассказывает девушка.



Какие милые открытки от любимого / Скриншот с видео

На одном из видео в тиктоке женщина как раз готовилась к первой встрече с парнем. После того, как Кэти попала в тюрьму, где Дэнни отбывает восьмилетний срок заключения, она выглядела счастливой.

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Девушка опубликовала первые общие фотографии и поделилась эмоциями после встречи.

Я очень, очень, очень нервничала и волновалась всю дорогу туда. Я не могла дышать, мне было немного плохо. Я не знала, чего ждать,

– делится девушка



Долгожданная встреча с парнем / Скриншот с видео

Чтобы попасть в тюрьму, она вынуждена была пройти ряд процедур, а затем отправилась на долгожданную встречу.

Очевидно, что я обнимала его, мы обнимались много времени. Я была так счастлива и взволнована. На визит у нас было четыре с половиной часа,

– рассказывает Кэти.

Пара успела сделать общие фото. Их встреча была очень расслаблена, они держали друг друга за руки, а в конце первого свидания поцеловаться. Девушка сказала в видео, что это был самый лучший день.