Опасное знакомство онлайн: женщина влюбилась в заключенного
Источник:The Sun
Женщина познакомилась онлайн с мужчиной, сейчас отбывающим срок в тюрьме. Она влюбилась в него и захотела встретиться.
Они долго переписывались и уже долго знают друг друга. Чтобы увидеть своего нового кавалера, девушка преодолела более 6 тысяч километров.
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Женщина познакомилась с мужчиной из тюрьмы
Кэти живет в Великобритании. Она начала переписываться с Дэнни, а потом поняла, что влюбилась в парня. Ее не испугало то, что он сейчас отбывает срок в тюрьме в 6000 километрах. В своем токтоке девушка рассказывает о знакомстве и отношения с мужем. Дэнни уже отсидел 5 лет за преступления, включающие вооруженное ограбление, хранение огнестрельного оружия и незаконных веществ. Парню осталось сидеть 3 года и женщина планирует ждать своего возлюбленного.
Я написала заключенному и случайно влюбилась. Он сделал на мой день рождения татуировку на безымянном пальце,
– рассказывает девушка.
Какие милые открытки от любимого / Скриншот с видео
На одном из видео в тиктоке женщина как раз готовилась к первой встрече с парнем. После того, как Кэти попала в тюрьму, где Дэнни отбывает восьмилетний срок заключения, она выглядела счастливой.Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, искрящееся в бокале, – и невероятное праздничное настроение обезпечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO
Девушка опубликовала первые общие фотографии и поделилась эмоциями после встречи.
Я очень, очень, очень нервничала и волновалась всю дорогу туда. Я не могла дышать, мне было немного плохо. Я не знала, чего ждать,
– делится девушка
Долгожданная встреча с парнем / Скриншот с видео
Чтобы попасть в тюрьму, она вынуждена была пройти ряд процедур, а затем отправилась на долгожданную встречу.
Очевидно, что я обнимала его, мы обнимались много времени. Я была так счастлива и взволнована. На визит у нас было четыре с половиной часа,
– рассказывает Кэти.
Пара успела сделать общие фото. Их встреча была очень расслаблена, они держали друг друга за руки, а в конце первого свидания поцеловаться. Девушка сказала в видео, что это был самый лучший день.