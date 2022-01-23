Люди со всего мира поделились своими оригинальными идеями насчет упаковки подарков на развлекательном ресурсе Reddit. Интересно было бы увидеть реакцию именинников на эту красоту!

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Сохранились тетради или шпаргалки из школы? Можно так упаковать подарок!

Фото reddit lyssyl

Ничего себе!

Фото reddit kissbythebrooke

Парень интересно упаковал подарочную карту iTunes для братика

Фото reddit LordSatin

Интересно, а что там внутри?

Фото reddit TheNeolisticKid

Для любителей игры в "Марио"

Фото reddit 0SaturatedFats

Интересно, сколько времени ушло, чтобы это упаковать?

Фото reddit SeanM2020

Это прекрасно!

Фото reddit Actionacton

"Коллега сказал, что у меня нет праздничного настроения. Поэтому я сделал ему подарок"



Фото reddit flapper_jack

Внутри – подарочная карта на уроки езды на лошадях

Фото reddit TerraformerDev

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Племянница очень любит акул, потому ее подарки завернули вот так

Фото reddit yourforeversummer