Люди з усього світу поділилися своїми оригінальними ідеями щодо пакування подарунків на розважальному ресурсі Reddit. Цікаво було б побачити реакцію іменинників на цю красу!

Цікаво Як розпочати свою справу та навчитися основ підприємництва: про роботу Дія.Бізнес в Одесі

Збереглися зошити чи шпаргалки зі школи? Можна в них запакувати подарунок!

Фото reddit lyssyl

Нічого собі!

Фото reddit kissbythebrooke

Хлопець цікаво запакував подарункову карту iTunes для братика

Фото reddit LordSatin

Цікаво, а що там запаковано?

Фото reddit TheNeolisticKid

Для любителів гри в "Маріо"

Фото reddit 0SaturatedFats

Цікаво, скільки часу пішло, щоб це запакувати?

Фото reddit SeanM2020

Це прекрасно!

Фото reddit Actionacton

"Колега сказав, що я не маю святкового настрою. Тому я зробив йому подарунок"

Фото reddit flapper_jack

Всередині – подарункова карта на уроки їзди на конях

Фото reddit TerraformerDev

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

Племінниця дуже любить акул, тому подарунки завернули ось так

Фото reddit yourforeversummer