Как оригинально упаковать подарки: забавные идеи
23 января 2022 , 10:21Читати новину українською
Источник:Reddit
Хотите удивить близкого человека? Вот 10 нестандартных вариантов, как упаковать подарки. Гарантируем, что каждый оценит настолько интересное оформление!
Люди со всего мира поделились своими оригинальными идеями насчет упаковки подарков на развлекательном ресурсе Reddit. Интересно было бы увидеть реакцию именинников на эту красоту!
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Сохранились тетради или шпаргалки из школы? Можно так упаковать подарок!
Фото reddit lyssyl
Ничего себе!
Фото reddit kissbythebrooke
Парень интересно упаковал подарочную карту iTunes для братика
Фото reddit LordSatin
Интересно, а что там внутри?
Фото reddit TheNeolisticKid
Для любителей игры в "Марио"
Фото reddit 0SaturatedFats
Интересно, сколько времени ушло, чтобы это упаковать?
Фото reddit SeanM2020
Это прекрасно!
Фото reddit Actionacton
"Коллега сказал, что у меня нет праздничного настроения. Поэтому я сделал ему подарок"
Фото reddit flapper_jack
Внутри – подарочная карта на уроки езды на лошадях
Фото reddit TerraformerDevДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Племянница очень любит акул, потому ее подарки завернули вот так
Фото reddit yourforeversummer