Осталась без свадебного платья: как девушке испортили наряд
Источник:The Sun
Невеста за 2 недели до свадьбы узнала, что ее платье испорчено. Она оставила его в ателье, чтобы сузить до своего размера.
Кайла Найт рассказала в сети, как ей пришлось пережить стресс и потратить еще одну тысячу долларов, чтобы купить новое свадебное платье за 2 недели до свадьбы. Какой наряд она выбрала на замену, рассказываем дальше.
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Приобрела платье за 2 недели до свадьбы
Кайла за 2 недели до свадьбы посетила салон, чтобы забрать свое готовое платье, которое переделывали под ее фигуру. Тогда же выяснилось, что наряд испортили и он был маленьким. Женщина сразу обратила внимание на неаккуратность: чашечка с корсетом вшита неправильно и выглядывала наружу.
К тому же сзади платье выглядело ужасно: ткань была кривая и растянута. Она даже не смогла застегнуть молнию и это стало величайшим разочарованием. В таком наряде невеста не могла пойти на свадьбу, поэтому отправилась на поиски нового.
В ателье испортить платье / Скриншот с видео
Девушке удалось быстро найти замену прежнему платью. Новое было сшито из атласа, а не из кружева, и выглядело очень стильно. Многие пользователи утверждали, что первое платье испортили не зря, потому что второе выглядит куда лучше.
Новое свадебное платье девушки / Скриншот с видео
- "От нового платья перехватывает дыхание!"
- "Все происходит не просто так, и это новое платье хорошая причина!".
- "Честно говоря, это тайный знак, потому что новый образ был создан для вас! Гораздо лучше, чем первый".