Осталась без свадебного платья: как девушке испортили наряд

Невеста за 2 недели до свадьбы узнала, что ее платье испорчено. Она оставила его в ателье, чтобы сузить до своего размера.

Кайла Найт рассказала в сети, как ей пришлось пережить стресс и потратить еще одну тысячу долларов, чтобы купить новое свадебное платье за ​​2 недели до свадьбы. Какой наряд она выбрала на замену, рассказываем дальше.

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Приобрела платье за ​​2 недели до свадьбы

Кайла за 2 недели до свадьбы посетила салон, чтобы забрать свое готовое платье, которое переделывали под ее фигуру. Тогда же выяснилось, что наряд испортили и он был маленьким. Женщина сразу обратила внимание на неаккуратность: чашечка с корсетом вшита неправильно и выглядывала наружу.

К тому же сзади платье выглядело ужасно: ткань была кривая и растянута. Она даже не смогла застегнуть молнию и это стало величайшим разочарованием. В таком наряде невеста не могла пойти на свадьбу, поэтому отправилась на поиски нового.



В ателье испортить платье / Скриншот с видео

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Девушке удалось быстро найти замену прежнему платью. Новое было сшито из атласа, а не из кружева, и выглядело очень стильно. Многие пользователи утверждали, что первое платье испортили не зря, потому что второе выглядит куда лучше.



Новое свадебное платье девушки / Скриншот с видео