От Елизаветы II до принцессы Шарлотты: известные портреты представителей королевской семьи

Недавно коллекцию портретов британской королевской семьи пополнили фотографии герцогини Кембриджской Кэтрин.

Они стали уникальным дополнением истории, запечатленной в изображениях всех членов большой семьи. Life 24 делятся подборкой известнейших портретов королевских персон.

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Самые известные портреты представительниц королевской семьи

Герцогиня Кэтрин

Новым экспонатом королевских коллекций является портрет герцогини Кембриджской, который был создан по случаю ее 40-летия. Доверили такую ​​важную задачу легендарному фотографу Паоло Роверси. Для съемки герцогиня выбрала наряд от Alexander McQueen, а украшения одолжила из ювелирной коллекции британских монархов.



Официальный портрет герцогини Кэтрин / Фото Vogue

Елизавета II

Портрет Елизаветы II – еще один культовый артефакт из коллекции британской королевской семьи. Над созданием фотографий работал фотограф Сесил Битон, который тогда был известен благодаря съемкам Одри Хепберн, Мэрилин Монро и Уинстона Черчилля. Фотосессия проходила в платье авторства придворного модельера Нормана Гартнелла, фиолетовой мантии, которую сшили специально для этого мероприятия 12 мастериц, и императорской короне, созданной еще в 1820 году.



Официальный портрет королевы Елизаветы II / Фото Vogue

Принцесса Маргарет

Еще над одним известным портретом младшей сестры королевы, принцессы Маргарет, работал также Сесил Битон. Он был создан по случаю 19-летия принцессы и опубликован 8 июля 1949 года. Выдающейся деталью в образе Маргарет является браслет Cartier из жемчуга, украшенный буквой М и короной.



Официальный портрет принцессы Маргарет / Фото Vogue

Принцесса Диана

В королевском арсенале есть немало фотографий принцессы Дианы. Их часто делали как в студии, так и на публичных выходах. Один из самых очаровательных портретов был создан в 1984 году. Там принцесса Диана позирует перед фотографом с маленьким принцем Уильямом на руках.



Официальный портрет принцессы Дианы / Фото Vogue

Принцесса Анна

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В 2020 году Кенсингтонский дворец поделился уникальными портретами принцессы Анны по случаю ее 70-летия. Создал памятные фотографии единственной дочери королевы Елизаветы II фотограф Джон Суоннелл. На них принцесса Анна позирует в резиденции Гэткомб-парк в графстве Глостершир.



Официальный портрет принцессы Анны / Фото Vogue

Принцесса Шарлотта

Даже маленькая принцесса Шарлотта может похвастаться несколькими официальными портретами. Один из таких был создан тогда, когда дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтона было всего несколько месяцев. Фотограф у нее тоже особенный – сама герцогиня Кембриджская, которая увлекается съемками.



Официальный портрет принцессы Шарлотты / Фото Vogue