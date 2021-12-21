Элиза Роуз Уотсон в течение 5 лет ведет здоровый образ жизни и не употребляет вредные вещества, вызывающие зависимость. Ее путь в другую жизнь начался в 2016 году, когда она осознала, что не заметила, как прошло Рождество, ведь все время была под действием наркотиков и алкоголя.

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Девушка кардинально изменила свою жизнь

Элиза Роуз признается, что в сложные времена зависимости она прибегала даже к воровству и забирала деньги у мамы и других членов семьи, чтобы купить очередную дозу. Но однажды она осознала, что что-то не так:

Действительно, Рождество ничем не отличалось от любого другого дня – были годы, когда я очень скучала по нему и не имела представления о происходящем. Хотя этот праздник иногда был больше похож на боль, потому что я не могла выйти на вечеринки,

– рассказывает девушка.



Девушка была зависима / Фото Daily Star

Она начала свой исправительный путь в 2016 году. Тогда девушка увлеклась фитнесом и отказалась от употребления наркотиков и алкоголя. Ее первое "трезвое" Рождество было очень сложным. "Я пила и употребляла наркотики на большинстве встречах в течение 10 лет, поэтому было действительно тяжело в это первое Рождество. Одна из причин заключалась в том, что я стеснялась себя, ведь много раз подводила свою семью в таких ситуациях", – делится Элиза Роуз.

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Девушка не знала, как вести себя за столом и о чем говорить. Тогда она уже заменила алкоголь шоколадом, но давние привычки оставались и тревожили ее. Путь Элизы был очень сложным и тогда ей требовалась наибольшая поддержка

Очень важно иметь кого-то, кто знает, что ты чувствуешь, кто через это прошел,

– рассказывает она.



Девушка увлеклась фитнесом и сейчас выглядит так / Фото из инстаграммы

Сейчас девушка вообще не употребляет алкоголь, даже когда посещает клубы или громкие вечеринки с друзьями. Она не боится быть одной трезвой в компании. К тому же она научилась получать удовольствие от семейных праздников и больше времени проводит с родными.

Раньше мне приходилось притворяться , что чувствую себя счастливой со своей семьей, но сейчас это действительно прекрасное время – собраться вместе с родными. В этом году я поеду на несколько дней в маминую семью, а потом вернусь к папе,

– делится Элиза.